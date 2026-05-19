Um homem foi detido nessa segunda-feira, 18, durante uma operação da Polícia Militar Ambiental em uma área rural de Pedregulho, após ser flagrado com uma arma de fogo e documentação irregular para atividade de manejo de javalis.
A ação foi realizada por equipes do Gepaar (Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Área Rural), que abordaram uma caminhonete Toyota Hilux prata em atitude suspeita nas proximidades de uma propriedade rural.
Durante a fiscalização, os policiais constataram que os três ocupantes do veículo participavam de uma atividade de controle de fauna exótica invasora, envolvendo javalis da espécie Sus scrofa.
Com um dos abordados, a equipe encontrou um revólver Taurus calibre .357 Magnum e 10 munições intactas.
Documento estava vencido
Na verificação da documentação, os policiais identificaram que a GTE (Guia de Tráfego Especial), exigida para a atividade de manejo de javalis, estava vencida desde 23 de janeiro deste ano.
Segundo o homem abordado, ele teria esquecido de renovar o documento. Os demais registros obrigatórios estavam regularizados.
Diante da irregularidade, os policiais deram voz de prisão ao suspeito por porte ilegal de arma de fogo.
Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Franca, onde a ocorrência foi registrada.
O delegado de plantão determinou a apreensão da arma e das munições. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi liberado após os procedimentos.
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