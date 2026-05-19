Um homem foi detido nessa segunda-feira, 18, durante uma operação da Polícia Militar Ambiental em uma área rural de Pedregulho, após ser flagrado com uma arma de fogo e documentação irregular para atividade de manejo de javalis.

A ação foi realizada por equipes do Gepaar (Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Área Rural), que abordaram uma caminhonete Toyota Hilux prata em atitude suspeita nas proximidades de uma propriedade rural.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que os três ocupantes do veículo participavam de uma atividade de controle de fauna exótica invasora, envolvendo javalis da espécie Sus scrofa.