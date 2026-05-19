As obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Santa Terezinha seguem em ritmo avançado em Franca. A etapa de alvenaria foi concluída e, atualmente, os serviços estão concentrados na instalação da estrutura metálica da cobertura, revestimento das paredes e execução dos sistemas de drenagem externa. A unidade está sendo construída na rua Mestre Inácio, por meio do programa “Minha Nova UBS”, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal.

A área externa da unidade também recebe intervenções voltadas à captação e ao escoamento de águas pluviais, além da finalização do reboco dos muros.

O projeto prevê uma estrutura moderna e acessível, com consultórios, farmácia e recepção amplos para atendimento da população. O investimento total é de R$ 3,3 milhões, sendo R$ 2,3 milhões provenientes do Governo Federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e cerca de R$ 900 mil de contrapartida do município.