As obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Santa Terezinha seguem em ritmo avançado em Franca. A etapa de alvenaria foi concluída e, atualmente, os serviços estão concentrados na instalação da estrutura metálica da cobertura, revestimento das paredes e execução dos sistemas de drenagem externa. A unidade está sendo construída na rua Mestre Inácio, por meio do programa “Minha Nova UBS”, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal.
A área externa da unidade também recebe intervenções voltadas à captação e ao escoamento de águas pluviais, além da finalização do reboco dos muros.
O projeto prevê uma estrutura moderna e acessível, com consultórios, farmácia e recepção amplos para atendimento da população. O investimento total é de R$ 3,3 milhões, sendo R$ 2,3 milhões provenientes do Governo Federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e cerca de R$ 900 mil de contrapartida do município.
Segundo a Secretaria de Infraestrutura, a expectativa é que a obra seja concluída no início do segundo semestre deste ano.
Outras unidades
Além da UBS da Vila Santa Terezinha, outras duas unidades seguem em construção em Franca. Os novos equipamentos públicos estão localizados nos bairros Parque das Esmeraldas/Peres Elias e Jardim Palma, nas regiões Oeste e Leste da cidade.
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