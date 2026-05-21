A Prefeitura de Franca conquistou o Selo Ouro em Transparência Pública, certificação concedida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aos municípios que atendem critérios rigorosos de transparência na aplicação dos recursos públicos.

O reconhecimento avalia a qualidade da gestão pública, o acesso da população às informações e a divulgação de dados relacionados a investimentos, contratos e serviços oferecidos pelo município.

O certificado foi entregue ao prefeito Alexandre Ferreira (MDB), na última semana.

Reconhecimento da gestão