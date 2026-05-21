21 de maio de 2026
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Franca recebe Selo Ouro em Transparência Pública do TCE-SP

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O certificado foi entregue ao prefeito Alexandre Ferreira (MDB), na última semana.
O certificado foi entregue ao prefeito Alexandre Ferreira (MDB), na última semana.

A Prefeitura de Franca conquistou o Selo Ouro em Transparência Pública, certificação concedida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aos municípios que atendem critérios rigorosos de transparência na aplicação dos recursos públicos.

O reconhecimento avalia a qualidade da gestão pública, o acesso da população às informações e a divulgação de dados relacionados a investimentos, contratos e serviços oferecidos pelo município.

O certificado foi entregue ao prefeito Alexandre Ferreira (MDB), na última semana.

Reconhecimento da gestão

Segundo Alexandre Ferreira, o selo ganha ainda mais relevância diante da realidade financeira enfrentada pelo município.

“Nós estamos entre os municípios paulistas que menos arrecadam impostos proporcionalmente ao número de habitantes, o que torna ainda mais relevante o reconhecimento recebido pelo Tribunal de Contas. Isso representa o esforço coletivo das equipes e o compromisso permanente com a responsabilidade na gestão dos recursos públicos”, afirmou.

O prefeito também destacou que a certificação deve servir como incentivo para ampliar a eficiência administrativa, fortalecer os mecanismos de transparência e melhorar os serviços prestados à população.

Critérios avaliados

A certificação concedida pelo Tribunal de Contas considera critérios ligados à transparência ativa, facilidade de acesso às informações públicas e cumprimento de exigências legais relacionadas à divulgação de dados da administração municipal.

Entre os pontos avaliados estão publicação de contratos, despesas, investimentos, receitas e informações institucionais disponíveis à população.

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