19 de maio de 2026
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JARDIM PINHEIROS

Moto é furtada enquanto proprietário treinava em academia

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Moto honda Titan 160 azul furtada em frente academia
Moto honda Titan 160 azul furtada em frente academia

Um homem teve a motocicleta furtada na noite desta segunda-feira, 18, enquanto treinava em uma academia localizada na avenida Dr. Abrahão Brickmann, no Jardim Pinheiros, em Franca.

Segundo informações, o proprietário saiu do trabalho e seguiu diretamente para a academia, como fazia de costume. Ele estacionou a moto, uma Honda Titan 160 azul, na via por volta das 18h10.

Cerca de uma hora depois, ao finalizar o treino e retornar ao local, por volta das 19h30, percebeu que o veículo havia sido furtado.

A vítima registrou boletim de ocorrência, mas até o momento o autor do crime não foi identificado e a motocicleta ainda não foi localizada.

A moto furtada possui placa BZF1C27.

A polícia investiga o caso.

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