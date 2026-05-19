Um homem teve a motocicleta furtada na noite desta segunda-feira, 18, enquanto treinava em uma academia localizada na avenida Dr. Abrahão Brickmann, no Jardim Pinheiros, em Franca.

Segundo informações, o proprietário saiu do trabalho e seguiu diretamente para a academia, como fazia de costume. Ele estacionou a moto, uma Honda Titan 160 azul, na via por volta das 18h10.

Cerca de uma hora depois, ao finalizar o treino e retornar ao local, por volta das 19h30, percebeu que o veículo havia sido furtado.