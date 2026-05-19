A Etec Agrícola "Carmelino Corrêa Júnior" está com inscrições abertas para o curso Técnico em Veterinária no segundo semestre de 2026. Ao todo, são 40 vagas no período noturno, voltadas a estudantes que desejam ingressar em uma das áreas que mais crescem no país: o cuidado e manejo animal.
As inscrições para o Vestibulinho das Etecs seguem até o dia 25, próxima segunda-feira, às 15h, exclusivamente pelo site oficial: Vestibulinho Etec. A taxa é de R$ 50 e a prova será aplicada em 21 de junho, às 13h30.
A formação é gratuita e prepara o aluno para atuar ao lado de médicos veterinários em clínicas, hospitais, fazendas, laboratórios, pet shops e instituições ligadas à saúde animal e ao agronegócio.
Entre as atividades desenvolvidas pelo técnico em Veterinária, estão:
- assistência em atendimentos clínicos;
- apoio em procedimentos cirúrgicos;
- coleta e acompanhamento de exames;
- manejo e contenção de animais;
- orientação sobre higiene, vacinação e bem-estar animal.
O curso também se torna uma alternativa importante para jovens que buscam rápida inserção no mercado de trabalho ou pretendem seguir futuramente para a graduação em Medicina Veterinária.
Por ser oferecido no período noturno, o curso amplia o acesso para estudantes que trabalham durante o dia e procuram qualificação profissional sem custo.
O processo seletivo é organizado pelo Centro Paula Souza, responsável pelas Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo. Neste semestre, o CPS disponibiliza cerca de 33 mil vagas em cursos técnicos e especializações em todo o Estado.
Para participar do Vestibulinho, o candidato deve preencher a ficha de inscrição no portal oficial, responder ao questionário socioeconômico e efetuar o pagamento da taxa até o encerramento do prazo.
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