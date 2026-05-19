A Etec Agrícola "Carmelino Corrêa Júnior" está com inscrições abertas para o curso Técnico em Veterinária no segundo semestre de 2026. Ao todo, são 40 vagas no período noturno, voltadas a estudantes que desejam ingressar em uma das áreas que mais crescem no país: o cuidado e manejo animal.

As inscrições para o Vestibulinho das Etecs seguem até o dia 25, próxima segunda-feira, às 15h, exclusivamente pelo site oficial: Vestibulinho Etec. A taxa é de R$ 50 e a prova será aplicada em 21 de junho, às 13h30.

A formação é gratuita e prepara o aluno para atuar ao lado de médicos veterinários em clínicas, hospitais, fazendas, laboratórios, pet shops e instituições ligadas à saúde animal e ao agronegócio.

Entre as atividades desenvolvidas pelo técnico em Veterinária, estão: