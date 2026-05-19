19 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
JARDIM LUIZA

Colisão frontal entre motos deixa homem gravemente ferido; VÍDEO

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Câmeras de Segurança
Momento em que motos batem de frente
Momento em que motos batem de frente

Um grave acidente entre duas motos deixou um homem gravemente ferido no final da tarde da última sexta-feira, 15, na rua Sebastião Carbone, no bairro Jardim Luiza II, em Franca. As câmeras foram disponibilizadas nesta terça-feira, 19, registraram o momento da batida frontal.

Segundo as informações, a vítima havia acabado de sair de um supermercado quando o outro motociclista tentou desviar de um obstáculo na via e acabou invadindo a trajetória contrária. Os dois colidiram de frente.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato do impacto, que foi violento.

Com a batida, um dos motociclistas foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura exposta na perna, com risco de amputação. Devido à intensa perda de sangue, a equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) realizou um torniquete ainda no local. A vítima também apresentava suspeita de luxação no ombro, além de diversas escoriações.

Após os primeiros atendimentos, o homem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Franca. Até o momento, o estado de saúde não foi atualizado.

O outro motociclista conseguiu manter o equilíbrio e não sofreu ferimentos graves. Ele retornou ao local, aguardou o socorro e acompanhou o registro da ocorrência.

A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários