Um grave acidente entre duas motos deixou um homem gravemente ferido no final da tarde da última sexta-feira, 15, na rua Sebastião Carbone, no bairro Jardim Luiza II, em Franca. As câmeras foram disponibilizadas nesta terça-feira, 19, registraram o momento da batida frontal.

Segundo as informações, a vítima havia acabado de sair de um supermercado quando o outro motociclista tentou desviar de um obstáculo na via e acabou invadindo a trajetória contrária. Os dois colidiram de frente.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato do impacto, que foi violento.