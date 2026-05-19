Um grave acidente entre duas motos deixou um homem gravemente ferido no final da tarde da última sexta-feira, 15, na rua Sebastião Carbone, no bairro Jardim Luiza II, em Franca. As câmeras foram disponibilizadas nesta terça-feira, 19, registraram o momento da batida frontal.
Segundo as informações, a vítima havia acabado de sair de um supermercado quando o outro motociclista tentou desviar de um obstáculo na via e acabou invadindo a trajetória contrária. Os dois colidiram de frente.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato do impacto, que foi violento.
Com a batida, um dos motociclistas foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura exposta na perna, com risco de amputação. Devido à intensa perda de sangue, a equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) realizou um torniquete ainda no local. A vítima também apresentava suspeita de luxação no ombro, além de diversas escoriações.
Após os primeiros atendimentos, o homem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Franca. Até o momento, o estado de saúde não foi atualizado.
O outro motociclista conseguiu manter o equilíbrio e não sofreu ferimentos graves. Ele retornou ao local, aguardou o socorro e acompanhou o registro da ocorrência.
A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim. As circunstâncias do acidente serão investigadas.
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