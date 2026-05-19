A Câmara Municipal de Franca votará, na sessão ordinária desta terça-feira, 19, três projetos enviados pela Prefeitura. As propostas tratam da abertura de créditos adicionais para a reforma do Museu Histórico Municipal “José Chiachiri” e manutenção do Parque dos Trabalhadores “Papa João Paulo II”.

Os vereadores também analisarão projetos relacionados à venda de um terreno do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca) e à atualização da legislação que rege o Condephat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico).

Reforma do museu e manutenção do parque

O primeiro projeto encaminhado pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento deste ano, no valor de R$ 1,781 milhão, para a Secretaria de Esporte e Cultura.