O Sesi Franca Basquete começou com vitória a semifinal do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Na noite desta segunda-feira, 18, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, a equipe comandada por Helinho Garcia venceu o Brasília por 76 a 67 e abriu vantagem na série melhor de cinco jogos.
Agora, o confronto segue para o Distrito Federal. As equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira, 21, às 20h30, e no sábado, 23, às 19h45, no ginásio “Nilson Nelson”.
O Brasília abriu o placar com Brunão, mas Felício respondeu na sequência. Lucas Dias acertou uma bola de três e colocou Franca na frente. O primeiro quarto foi equilibrado, com alternância na liderança, até os donos da casa fecharem o período em vantagem: 19 a 17.
No segundo quarto, os visitantes chegaram a virar o placar logo nos primeiros minutos. Franca, porém, retomou o controle da partida, abriu cinco pontos e obrigou o técnico Dedé a pedir tempo. Mais consistente defensivamente e eficiente no ataque, o time francano foi para o intervalo vencendo por 38 a 34.
Domínio no terceiro quarto
A equipe de Helinho voltou do vestiário em ritmo forte e fez 8 a 0 logo nos primeiros ataques, ampliando a diferença para 12 pontos. Com dificuldade para conter o adversário, o Brasília voltou a parar o jogo.
Dominando os rebotes e acelerando nos contra-ataques, Franca chegou a abrir 17 pontos de vantagem e encerrou o terceiro período vencendo por 63 a 47.
No último quarto, o time da casa administrou o resultado com experiência, controlou a tentativa de reação do Brasília e confirmou a vitória no primeiro jogo da série.
Laterza e Lucas Dias foram os cestinhas do Franca, com 14 pontos cada. Pelo Brasília, Corvalan anotou 19 pontos, enquanto Crescenzi e Paulichi marcaram 15 cada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.