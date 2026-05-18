19 de maio de 2026
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RISCO

Incêndio destrói trator e mobiliza bombeiros em Cristais

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Trator destruído por incêndio; o caso aconteceu em Cristais Paulista
Trator destruído por incêndio; o caso aconteceu em Cristais Paulista

Um incêndio destruiu completamente um trator na manhã desta segunda-feira, 18, em Cristais Paulista. O caso aconteceu por volta das 10h30 e mobilizou equipes da Brigada de Incêndio do município, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros de Franca e da Polícia Militar. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Segundo informações da equipe de atendimento, o veículo, um trator ano 2010, foi totalmente consumido pelas chamas. De acordo com o filho do proprietário, o maquinário apresentava problemas no sistema de ar-condicionado, e a principal suspeita é de que uma falha mecânica tenha provocado o incêndio.

Ação rápida evitou propagação

A rápida atuação da Defesa Civil de Cristais Paulista, com apoio de brigadistas e agentes municipais, foi fundamental para impedir que o fogo se espalhasse antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Com o trabalho das equipes, as chamas não atingiram imóveis nem outros veículos que estavam próximos ao local.

Após a chegada dos bombeiros, o incêndio foi controlado e a área deixada em segurança. A ocorrência também contou com apoio da Polícia Militar.

Investigação das causas

Apesar do susto e do prejuízo causado pela destruição do trator, ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas.

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