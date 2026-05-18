Um incêndio destruiu completamente um trator na manhã desta segunda-feira, 18, em Cristais Paulista. O caso aconteceu por volta das 10h30 e mobilizou equipes da Brigada de Incêndio do município, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros de Franca e da Polícia Militar. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Segundo informações da equipe de atendimento, o veículo, um trator ano 2010, foi totalmente consumido pelas chamas. De acordo com o filho do proprietário, o maquinário apresentava problemas no sistema de ar-condicionado, e a principal suspeita é de que uma falha mecânica tenha provocado o incêndio.

Ação rápida evitou propagação

A rápida atuação da Defesa Civil de Cristais Paulista, com apoio de brigadistas e agentes municipais, foi fundamental para impedir que o fogo se espalhasse antes da chegada do Corpo de Bombeiros.