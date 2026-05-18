Um incêndio de grandes proporções destruiu, na tarde desta segunda-feira, 18, uma fábrica de letreiros instalada há mais de 20 anos na rua Minas Gerais, no bairro Vila Aparecida, em Franca. As chamas tomaram conta de toda a estrutura do prédio e mobilizaram uma grande operação do Corpo de Bombeiros.
Segundo as primeiras informações, o fogo pode ter começado em uma máquina de corte a laser. Funcionários relataram que o equipamento estava ligado — situação considerada comum no funcionamento da empresa —, mas teria entrado em contato com algum material ainda não identificado, provocando o início das chamas.
O incêndio se espalhou rapidamente e atingiu todos os setores da fábrica. No momento do fogo, havia funcionários dentro do imóvel, porém ninguém ficou ferido.
Estrutura comprometida
As chamas destruíram ferramentas, equipamentos e materiais utilizados na produção dos letreiros. A estrutura do prédio também sofreu danos severos devido à intensidade do incêndio.
Pelo menos cinco caminhões do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para a ocorrência. As equipes atuaram no combate às chamas e no trabalho de rescaldo para evitar que o fogo atingisse imóveis vizinhos.
Investigação
As causas do incêndio ainda serão investigadas.
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