19 de maio de 2026
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URGENTE

Incêndio destrói fábrica de letreiros na rua Minas Gerais

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Laís Bachur/GCN
Caminhões do Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência
Caminhões do Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência

Um incêndio de grandes proporções destruiu, na tarde desta segunda-feira, 18, uma fábrica de letreiros instalada há mais de 20 anos na rua Minas Gerais, no bairro Vila Aparecida, em Franca. As chamas tomaram conta de toda a estrutura do prédio e mobilizaram uma grande operação do Corpo de Bombeiros.

Segundo as primeiras informações, o fogo pode ter começado em uma máquina de corte a laser. Funcionários relataram que o equipamento estava ligado — situação considerada comum no funcionamento da empresa —, mas teria entrado em contato com algum material ainda não identificado, provocando o início das chamas.

O incêndio se espalhou rapidamente e atingiu todos os setores da fábrica. No momento do fogo, havia funcionários dentro do imóvel, porém ninguém ficou ferido.

Estrutura comprometida

As chamas destruíram ferramentas, equipamentos e materiais utilizados na produção dos letreiros. A estrutura do prédio também sofreu danos severos devido à intensidade do incêndio.

Pelo menos cinco caminhões do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para a ocorrência. As equipes atuaram no combate às chamas e no trabalho de rescaldo para evitar que o fogo atingisse imóveis vizinhos.

Investigação

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

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