Um incêndio de grandes proporções destruiu, na tarde desta segunda-feira, 18, uma fábrica de letreiros instalada há mais de 20 anos na rua Minas Gerais, no bairro Vila Aparecida, em Franca. As chamas tomaram conta de toda a estrutura do prédio e mobilizaram uma grande operação do Corpo de Bombeiros.

Segundo as primeiras informações, o fogo pode ter começado em uma máquina de corte a laser. Funcionários relataram que o equipamento estava ligado — situação considerada comum no funcionamento da empresa —, mas teria entrado em contato com algum material ainda não identificado, provocando o início das chamas.

O incêndio se espalhou rapidamente e atingiu todos os setores da fábrica. No momento do fogo, havia funcionários dentro do imóvel, porém ninguém ficou ferido.

Estrutura comprometida