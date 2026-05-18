Um criminoso foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma motocicleta na noite do último sábado, 16, em frente a um supermercado no bairro City Petrópolis, em Franca.
O suspeito, que já usava capacete, se aproximou do veículo estacionado, conseguiu levá-lo ao empurrá-lo e fugiu rapidamente.
A vítima trabalha no estabelecimento onde a moto estava estacionada. As imagens mostram o momento em que o homem caminhou até a motocicleta e deixou o local com o veículo sem levantar suspeitas imediatas.
A motocicleta furtada é uma Honda Titan verde, com placa final 4C12.
Investigação
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Informações que possam ajudar na localização da motocicleta ou na identificação do suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 181, 190 ou 197.
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