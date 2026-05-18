Um criminoso foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma motocicleta na noite do último sábado, 16, em frente a um supermercado no bairro City Petrópolis, em Franca.

O suspeito, que já usava capacete, se aproximou do veículo estacionado, conseguiu levá-lo ao empurrá-lo e fugiu rapidamente.

A vítima trabalha no estabelecimento onde a moto estava estacionada. As imagens mostram o momento em que o homem caminhou até a motocicleta e deixou o local com o veículo sem levantar suspeitas imediatas.