O zagueiro João Victor Tornich, o "Alemão", de 23 anos, se sagrou campeão da Bundesliga Austríaca na manhã deste domingo, 17, e disputará a UEFA Champions League na próxima temporada junto ao Lask Linz.

Como foi a partida?

A partida foi de maiores chances para o time de Linz, que, apesar de não ter dominado a posse de bola, foi mais eficiente quando o assunto é finalização. Segundo o Sofascore, foram 10 finalizações tendo convertido 3 em gols, o que fechou o placar em 3 a 0 para o campeão contra o Austria Wien.

Atingindo 39 pontos, o Lask disputou 32 partidas, teve 17 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, tendo fechado com saldo de gols em 14, tendo sido esse o segundo título conquistado pelo time em menos de um mês; a Copa da Áustria foi vencida pelo Lask no dia 1°.

Classificação para a UEFA Champions League