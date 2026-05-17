O zagueiro João Victor Tornich, o "Alemão", de 23 anos, se sagrou campeão da Bundesliga Austríaca na manhã deste domingo, 17, e disputará a UEFA Champions League na próxima temporada junto ao Lask Linz.
Como foi a partida?
A partida foi de maiores chances para o time de Linz, que, apesar de não ter dominado a posse de bola, foi mais eficiente quando o assunto é finalização. Segundo o Sofascore, foram 10 finalizações tendo convertido 3 em gols, o que fechou o placar em 3 a 0 para o campeão contra o Austria Wien.
Atingindo 39 pontos, o Lask disputou 32 partidas, teve 17 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, tendo fechado com saldo de gols em 14, tendo sido esse o segundo título conquistado pelo time em menos de um mês; a Copa da Áustria foi vencida pelo Lask no dia 1°.
Classificação para a UEFA Champions League
Em entrevista exclusiva ao Portal GCN, o Tornich expressou a emoção de ser campeão e da classificação.
“Concretiza aquilo que é o seu trabalho, aquilo que você se abdicou, de tantos anos, tantas coisas. Poder terminar a temporada com dois títulos, com classificação para a Champions, renovação de contrato, sendo campeão. É uma temporada histórica para o clube e principalmente para mim, para as pessoas ao meu redor e para os fãs”, afirmou João.
Com a campanha realizada no campeonato, o time austríaco é o campeão nacional e conseguiu classificação direta para a fase de grupos da UEFA Champions League.
João Victor, que teve seu contrato renovado com o Lask nos últimos dias até 2029, fará parte do elenco que disputará a Champions League, se sagrando como o segundo francano a disputar o campeonato; atrás somente de Estêvão Willian, do Chelsea.
“É a realização de um sonho. Uma alegria imensa, um sentimento inexplicável por ser um sonho de criança se realizando. Sempre foi meu sonho poder estar disputando os maiores campeonatos possíveis. Vou me preparar e trabalhar para que, quando chegar o dia, eu esteja preparado e pronto para este grande desafio”, contou Alemão.
“Coloco Deus acima de todas as coisas, ele que me proporciona todas essas coisas e eu sou muito grato a Deus e a todas as pessoas ao meu redor; minha esposa, minha família, meus empresários. Estou muito feliz, é inexplicável”, concluiu o jogador.
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