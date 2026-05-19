O estudante de nutrição Victor Hugo Rezende da Silva, de 18 anos, morador do Parque Vicente Leporace, na zona norte de Franca, será o primeiro representante da cidade na história do MasterChef Brasil.
O jovem integra o time vermelho da 13ª temporada do reality gastronômico da Band e disputará um avental já na estreia do programa, marcada para a próxima terça-feira, dia 26, às 22h30.
Sonho começou na adolescência
Victor contou que o interesse pela gastronomia surgiu ainda na infância, influenciado pelo irmão e pelo hábito de acompanhar o programa na televisão.
“Eu comecei a cozinhar desde pequeno mesmo, por influência mais do meu irmão. Sempre fui fã do MasterChef, sempre assisti”, afirmou.
Segundo ele, o sonho de participar do reality se tornou uma meta aos 15 anos. “Essa minha paixão pela cozinha é desde criança. Eu sempre tive vontade de participar, só que eu não tinha idade.”
Ao completar 18 anos, Victor realizou a inscrição e foi aprovado logo na primeira tentativa.
“Fiz a inscrição porque esse é um sonho que tenho desde os 15 anos. Depois disso, fui chamado para as seletivas e passei por todas as etapas até chegar nessa fase televisionada”, contou.
Jovem estuda gastronomia francesa
Nos últimos anos, o estudante passou a aprofundar os estudos em gastronomia, principalmente na culinária francesa.
“Ano passado comecei a estudar para poder entrar lá. Me apaixonei pela culinária, pela gastronomia, ainda mais pela gastronomia da França. Eu cozinho praticamente todos os dias”, disse.
Nova temporada terá dinâmica inspirada na Copa
A 13ª temporada do MasterChef Brasil estreia com uma dinâmica inspirada na Copa do Mundo.
Os 24 cozinheiros amadores da edição serão divididos em quatro equipes com seis participantes logo no primeiro episódio.
Após os desafios iniciais e as avaliações dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, apenas 18 competidores seguirão na disputa.
Victor integra o time vermelho e tentará garantir uma vaga definitiva no reality culinário.
O programa será exibido pela Band, pelo site oficial da emissora e pelo aplicativo Bandplay.
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