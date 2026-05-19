O jovem integra o time vermelho da 13ª temporada do reality gastronômico da Band e disputará um avental já na estreia do programa, marcada para a próxima terça-feira, dia 26, às 22h30.

O estudante de nutrição Victor Hugo Rezende da Silva, de 18 anos, morador do Parque Vicente Leporace, na zona norte de Franca , será o primeiro representante da cidade na história do MasterChef Brasil.

Victor contou que o interesse pela gastronomia surgiu ainda na infância, influenciado pelo irmão e pelo hábito de acompanhar o programa na televisão.

“Eu comecei a cozinhar desde pequeno mesmo, por influência mais do meu irmão. Sempre fui fã do MasterChef, sempre assisti”, afirmou.

Segundo ele, o sonho de participar do reality se tornou uma meta aos 15 anos. “Essa minha paixão pela cozinha é desde criança. Eu sempre tive vontade de participar, só que eu não tinha idade.”