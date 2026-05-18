Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na manhã desta segunda-feira, 18, na rodovia Cândido Portinari, na altura do km 436, próximo à curva da “cascata”, em Pedregulho. O capotamento deixou quatro pessoas feridas, uma delas arremessada para fora do veículo.

Segundo informações oficiais, a ocorrência foi registrada por volta das 9h, após o funcionário do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Laionildo Ramos Alves, acionar as autoridades. A equipe da Guarda Civil Municipal formada pelos agentes João e Souza, da viatura 04, foi enviada ao local para prestar apoio.

Ao chegarem, os agentes auxiliaram na sinalização da rodovia enquanto as equipes de socorro atendiam as vítimas. Os quatro ocupantes da Palio Weekend foram encaminhados à Santa Casa de Pedregulho. Apesar da gravidade do acidente, nenhum deles corre risco de morte, conforme as primeiras informações.

Dinâmica do acidente