Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na manhã desta segunda-feira, 18, na rodovia Cândido Portinari, na altura do km 436, próximo à curva da “cascata”, em Pedregulho. O capotamento deixou quatro pessoas feridas, uma delas arremessada para fora do veículo.
Segundo informações oficiais, a ocorrência foi registrada por volta das 9h, após o funcionário do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Laionildo Ramos Alves, acionar as autoridades. A equipe da Guarda Civil Municipal formada pelos agentes João e Souza, da viatura 04, foi enviada ao local para prestar apoio.
Ao chegarem, os agentes auxiliaram na sinalização da rodovia enquanto as equipes de socorro atendiam as vítimas. Os quatro ocupantes da Palio Weekend foram encaminhados à Santa Casa de Pedregulho. Apesar da gravidade do acidente, nenhum deles corre risco de morte, conforme as primeiras informações.
Dinâmica do acidente
De acordo com o relato apurado no local, o motorista seguia pela rodovia quando tentou realizar uma ultrapassagem em um trecho de faixa dupla contínua, onde a manobra é proibida. Durante a tentativa, ele perdeu o controle da direção, atravessou para a pista contrária e foi lançado ao acostamento, momento em que o veículo capotou.
Há indícios de que o condutor tenha se assustado com a aproximação de um caminhão que trafegava no sentido oposto. Por pouco, não ocorreu uma colisão frontal.
Uma das vítimas ficou presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros de Franca chegou a ser acionado, mas, ao chegar, a vítima já havia sido retirada pelas equipes de socorro, dispensando a intervenção dos bombeiros.
Investigação
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.
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