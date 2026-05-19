19 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
RECLAMAÇÃO

Esgoto a céu aberto há seis dias alarma moradores do Elimar

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Esgoto escorrendo pelas ruas no Elimar em Franca
Esgoto escorrendo pelas ruas no Elimar em Franca

Um vazamento de esgoto com tampa de galeria aberta completa seis dias sem solução no cruzamento das ruas Gabriela Garcia e Leonizia Garcia Granzote, no bairro Recanto Elimar, em Franca.

O problema foi registrado em vídeo por um morador da região e ocorre em um ponto de grande circulação, na esquina com a avenida principal do bairro.

Além do forte mau cheiro, moradores relatam preocupação com o risco de acidentes envolvendo pedestres, motociclistas e motoristas.

Moradores relatam risco de acidentes

As imagens mostram o esgoto correndo a céu aberto enquanto a tampa da galeria permanece removida.

Segundo moradores, a situação se agrava pela localização do vazamento, próximo ao principal acesso do bairro.

“Na esquina já é a avenida principal do Elimar, está uma vergonha”, afirmou um morador da região.

A preocupação maior é com a possibilidade de acidentes, principalmente envolvendo crianças, idosos e motociclistas que passam diariamente pelo local.

Companhia programa reparo

A companhia responsável pelo serviço de saneamento em Franca informou que foi notificada sobre o problema e programou o reparo para esta terça-feira, 19.

Segundo a empresa, equipes técnicas deverão atuar no local para solucionar o vazamento no menor prazo possível e minimizar os transtornos causados à população.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários