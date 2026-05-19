Um vazamento de esgoto com tampa de galeria aberta completa seis dias sem solução no cruzamento das ruas Gabriela Garcia e Leonizia Garcia Granzote, no bairro Recanto Elimar, em Franca.
O problema foi registrado em vídeo por um morador da região e ocorre em um ponto de grande circulação, na esquina com a avenida principal do bairro.
Além do forte mau cheiro, moradores relatam preocupação com o risco de acidentes envolvendo pedestres, motociclistas e motoristas.
Moradores relatam risco de acidentes
As imagens mostram o esgoto correndo a céu aberto enquanto a tampa da galeria permanece removida.
Segundo moradores, a situação se agrava pela localização do vazamento, próximo ao principal acesso do bairro.
“Na esquina já é a avenida principal do Elimar, está uma vergonha”, afirmou um morador da região.
A preocupação maior é com a possibilidade de acidentes, principalmente envolvendo crianças, idosos e motociclistas que passam diariamente pelo local.
Companhia programa reparo
A companhia responsável pelo serviço de saneamento em Franca informou que foi notificada sobre o problema e programou o reparo para esta terça-feira, 19.
Segundo a empresa, equipes técnicas deverão atuar no local para solucionar o vazamento no menor prazo possível e minimizar os transtornos causados à população.
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