Um vazamento de esgoto com tampa de galeria aberta completa seis dias sem solução no cruzamento das ruas Gabriela Garcia e Leonizia Garcia Granzote, no bairro Recanto Elimar, em Franca.

O problema foi registrado em vídeo por um morador da região e ocorre em um ponto de grande circulação, na esquina com a avenida principal do bairro.

Além do forte mau cheiro, moradores relatam preocupação com o risco de acidentes envolvendo pedestres, motociclistas e motoristas.

Moradores relatam risco de acidentes