Óculos que simulam os efeitos da embriaguez e da sonolência ao volante. Foi com esse recurso que a Mov Franca deu início às suas ações internas de conscientização durante o Maio Amarelo, campanha nacional que, este ano, ganhou peso especial dentro da concessionária responsável pelo transporte coletivo de Franca.

Ao longo do mês, a empresa realiza uma série de ações voltadas aos próprios colaboradores, com foco na prevenção de acidentes e na promoção de práticas mais seguras no dia a dia operacional. A proposta é fortalecer uma cultura permanente de atenção e responsabilidade entre motoristas e equipes, iniciativas que passaram a integrar também a rotina interna da empresa durante a campanha.

Entre as primeiras iniciativas, a entrada da empresa recebeu decoração temática com elementos amarelos e painéis alusivos ao movimento. Os colaboradores também receberam laços amarelos para utilização durante o mês, além de materiais informativos sobre a campanha.

Ações práticas reforçaram conscientização

Uma das atividades aconteceu em parceria com o SEST SENAT, no Terminal Ayrton Senna. A ação utilizou óculos simuladores capazes de reproduzir efeitos de sonolência e embriaguez na percepção visual dos condutores, demonstrando na prática como alterações nas condições físicas podem comprometer a atenção e aumentar os riscos no trânsito. Durante a atividade, também foram realizadas orientações educativas e distribuição de brindes.

“Queremos contribuir com a construção de um trânsito mais seguro e humano. A responsabilidade de quem dirige ou pilota é sempre individual, mas quando todos participam, o respeito no trânsito deixa de ser exceção e passa a ser cultura”, afirma Jorge Scanavachi, gestor da Mov Franca. “Treinamos permanentemente nossos colaboradores para que o ônibus continue sendo sempre uma solução, nunca um problema para o trânsito.”

Além das ações já promovidas, a Mov Franca prevê novos treinamentos e reforços de orientação junto aos motoristas ao longo do mês, com foco na conscientização individual e na importância das decisões tomadas diariamente no trânsito.

Palestras devem envolver cerca de 200 colaboradores

A programação ainda contou com a realização de duas palestras sobre segurança no trânsito em parceria com a Secretaria de Segurança, com expectativa de reunir aproximadamente 200 colaboradores de diferentes setores. Os encontros tiveram como foco a prevenção de acidentes, comportamento seguro e responsabilidade no trânsito. A participação de equipes operacionais e administrativas amplia o alcance das orientações dentro da empresa.

A iniciativa integra as ações do Maio Amarelo e reflete o papel da Mov Franca como operadora diretamente ligada à mobilidade urbana de Franca — e, por isso, com impacto real sobre comportamento de quem circula diariamente pelas ruas da cidade.

A meta é que, ao término do mês, a campanha tenha alcançado a totalidade dos motoristas em operação, consolidando a segurança não como tema de calendário, mas como parte permanente da cultura da empresa.