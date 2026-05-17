Mesmo completamente reformado e revitalizado, o prédio da antiga Estação Mogiana, futuro Mercado Municipal de Franca, segue fechado. A Prefeitura investiu cerca de R$ 4 milhões na obra que começou em 2022, com prazo de conclusão para o final do ano seguinte, mas que foi entregue com dois anos de atraso, no final de 2025. Desde então, o município tenta repassar boxes e quiosques à iniciativa privada. Foram quatro tentativas, todas sem sucesso.

Pelo projeto inicial, o Mercadão compreenderá 26 espaços, sendo 5 quiosques, 20 boxes e 1 bar/café, além de um centro cultural. Os quiosques têm foco em gastronomia/artesanato. Já os boxes serão prioritariamente para produtos hortifrutigranjeiros, temperos e utilidades. Enquanto o bar/café terá dois ambientes, com salão de 81 m² (onde era a Cometa), área reservada para o café com 34,5 m², além de depósito, cozinha, dois banheiros e hall.

Na semana passada, o Portal GCN/Sampi esteve no local. Apesar de sem uso, o imóvel mantém o aspecto de conservado, com pintura preservada, grades sem sinais de vandalismo e limpeza na área externa. Apesar do acúmulo natural de folhas e poeira causado pelo vento e pelo período sem utilização efetiva, não há marcas de abandono.