

O Grupo Santa Casa de Franca mantém um Banco de Leite Humano que atende recém-nascidos e mães de toda a região, reforçando o compromisso da instituição com o aleitamento materno e a assistência humanizada. O hospital possui o selo Hospital Amigo da Criança, concedido pelo Ministério da Saúde às instituições que cumprem rigorosos critérios de incentivo à amamentação e ao cuidado neonatal.

O leite materno é considerado o alimento mais completo para os bebês nos primeiros meses de vida. Rico em nutrientes, anticorpos e fatores imunológicos, ajuda na prevenção de infecções, fortalece o sistema imunológico e contribui diretamente para o desenvolvimento saudável da criança. Mais do que alimentação, a amamentação também representa vínculo, acolhimento e proteção nos primeiros dias de vida.

O que faz um Banco de Leite Humano?

Além da coleta e do processamento do leite humano doado, o Banco de Leite da Santa Casa oferece orientação especializada às mães, apoio durante o período de lactação e acompanhamento técnico para auxiliar em dificuldades relacionadas à amamentação.

O serviço desempenha papel fundamental no cuidado aos recém-nascidos prematuros e bebês internados que necessitam de suporte nutricional e imunológico para recuperação clínica e desenvolvimento saudável. Em muitos casos, pequenas quantidades de leite humano são suficientes para alimentar diversos bebês em tratamento neonatal.

Segundo a enfermeira responsável pelo Banco de Leite Humano da Santa Casa de Franca, Edilene Pessoni, o impacto das doações é direto na recuperação dos recém-nascidos internados.

“Com as doações, conseguimos alimentar todos os bebês internados na nossa UTI Neonatal e na UCINCo. Com esse gesto, um litro de leite consegue alimentar até 10 bebês em 24 horas.”

Edilene destaca ainda que o leite materno é essencial, principalmente para os bebês prematuros.

“Hoje sabemos que o leite materno é a primeira vacina que o prematuro recebe e a primeira imunidade que contribui para a continuidade do seu desenvolvimento. Por isso, o leite materno se torna essencial na vida desse bebê.”

O trabalho desenvolvido pela equipe envolve ainda ações de incentivo ao aleitamento materno, conscientização das famílias e fortalecimento da cultura da doação de leite humano, considerada uma das estratégias mais importantes para a redução da mortalidade infantil.

Doação que transforma vidas

Celebrado mundialmente em 19 de maio, o Dia Mundial de Doação de Leite Humano tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância desse gesto e incentivar mulheres que estão amamentando a contribuírem com os Bancos de Leite.

A doação de leite humano é simples, segura e capaz de salvar vidas. Mulheres com produção excedente podem ajudar diretamente bebês que dependem desse alimento para sobreviver e ganhar força durante a internação.

Todo o processo é realizado com acompanhamento especializado, seguindo protocolos rigorosos de qualidade e segurança, desde a coleta até a distribuição do leite aos recém-nascidos.

Além do impacto assistencial, a iniciativa fortalece a rede de cuidado neonatal da região e amplia o acesso à saúde de qualidade, especialmente para pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Humanização e cuidado integral

O Grupo Santa Casa de Franca é um complexo hospitalar filantrópico com quase 130 anos de história e compromisso voltado majoritariamente ao atendimento da população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), reafirmando diariamente sua atuação em assistência, ensino e humanização do cuidado.

O reconhecimento como Hospital Amigo da Criança reforça uma trajetória construída com foco no cuidado integral, na segurança assistencial e no acolhimento às mães e aos bebês.

Mais do que um serviço especializado, o Banco de Leite Humano representa solidariedade, esperança e cuidado com a vida desde os primeiros dias.