Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) do Governo do Estado de São Paulo oferecem, nesta segunda-feira, 18, 101 vagas de emprego na Região Administrativa de Franca. As oportunidades abrangem diferentes áreas e podem ser preenchidas ao longo do dia, conforme a demanda dos empregadores.

A função com maior número de vagas disponíveis é a de alimentador de linha de produção, com 25 oportunidades. Em seguida aparecem operador de caixa, com 14 vagas, e pedreiro, com 8.

Também há vagas para assistente de vendas (7), atendente de lojas e mercados (6), repositor de mercadorias (5), auxiliar de escritório em geral (4), marceneiro (4), cortador de solas e palmilhas à máquina (3) e vendedor de comércio varejista (3).

Atendimento no PAT