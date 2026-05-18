19 de maio de 2026
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OPORTUNIDADE

PATs oferecem 101 vagas de emprego na região; veja a lista

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Fernando Frazão/Agência Brasil
Trabalhador da construção civil: são oito vagas para pedreiro, por exemplo
Trabalhador da construção civil: são oito vagas para pedreiro, por exemplo

Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) do Governo do Estado de São Paulo oferecem, nesta segunda-feira, 18, 101 vagas de emprego na Região Administrativa de Franca. As oportunidades abrangem diferentes áreas e podem ser preenchidas ao longo do dia, conforme a demanda dos empregadores.

A função com maior número de vagas disponíveis é a de alimentador de linha de produção, com 25 oportunidades. Em seguida aparecem operador de caixa, com 14 vagas, e pedreiro, com 8.

Também há vagas para assistente de vendas (7), atendente de lojas e mercados (6), repositor de mercadorias (5), auxiliar de escritório em geral (4), marceneiro (4), cortador de solas e palmilhas à máquina (3) e vendedor de comércio varejista (3).

Atendimento no PAT

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, os interessados devem comparecer à unidade do PAT levando RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Em Franca, o atendimento é realizado na Rodoviária de Franca, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, anexa ao terminal rodoviário.

Além da intermediação de mão de obra, os PATs também oferecem serviços gratuitos como habilitação ao seguro-desemprego e apoio à recolocação profissional.

Plataforma digital

O Governo de São Paulo também disponibiliza a plataforma Trampolim, que reúne vagas de emprego e cursos gratuitos de qualificação profissional.

A ferramenta permite que os candidatos filtrem oportunidades conforme a área de interesse e a localização desejada. A plataforma ainda oferece testes de habilidades, criação de currículo profissional e uma área voltada ao público com mais de 60 anos que busca recolocação no mercado de trabalho.

Segundo o governo estadual, o estado de São Paulo conta atualmente com mais de 200 unidades do PAT integradas ao SINE (Sistema Nacional de Emprego).

As vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio conforme o preenchimento ao longo do dia.

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