Uma motoqueira de 23 anos ficou ferida após sofrer uma queda na tarde desta segunda-feira, 18, na avenida Dr. Ismael Alonso e Alonso, no Jardim Veneza, em Franca. O acidente aconteceu próximo à loja da Alpínia Fiat, no sentido Centro.

A jovem, que trabalha como entregadora, transportava marmitas na bag da motocicleta no momento do acidente. Segundo informações apuradas no local, ela perdeu o controle da direção ao passar pelo cruzamento com a rua Taufi Salum.

O trecho onde ocorreu a queda passa por obras no córrego e apresentava grande quantidade de pedras e terra espalhadas pela pista. Foi nesse ponto que a motocicleta escorregou, provocando a queda da entregadora.

Ferimentos e socorro