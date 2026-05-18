Uma motoqueira de 23 anos ficou ferida após sofrer uma queda na tarde desta segunda-feira, 18, na avenida Dr. Ismael Alonso e Alonso, no Jardim Veneza, em Franca. O acidente aconteceu próximo à loja da Alpínia Fiat, no sentido Centro.
A jovem, que trabalha como entregadora, transportava marmitas na bag da motocicleta no momento do acidente. Segundo informações apuradas no local, ela perdeu o controle da direção ao passar pelo cruzamento com a rua Taufi Salum.
O trecho onde ocorreu a queda passa por obras no córrego e apresentava grande quantidade de pedras e terra espalhadas pela pista. Foi nesse ponto que a motocicleta escorregou, provocando a queda da entregadora.
Ferimentos e socorro
Com o impacto, a jovem sofreu escoriações pelo corpo, principalmente nas mãos, além de reclamar de fortes dores nas pernas.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local. A vítima foi encaminhada consciente para a UPA do Jardim Aeroporto.
Marmitas foram recolhidas
Após o acidente, um amigo da vítima, que também trabalha como entregador, foi até o local para recolher as marmitas transportadas pela jovem. Os restaurantes e os clientes foram avisados sobre o ocorrido.
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