Inspirado pelo clássico Falcão, o Campeão dos Campeões, o francano Jônatas Aguiar Teixeira, de 32 anos, começou a escrever sua própria trajetória na luta de braço brasileira.

Com apenas seis meses de treinamento na modalidade, ele conquistou no último dia 16 de maio o título do 2º Campeonato Brasileiro de Estreantes de Luta de Braço, realizado em Monte Mor (SP) e organizado pela federação nacional da modalidade.

Jônatas foi campeão no braço esquerdo na categoria até 110 quilos e ainda garantiu o vice-campeonato no braço direito, resultado que marcou oficialmente sua entrada no cenário federado do esporte.

Atleta improvisou estrutura para treinar