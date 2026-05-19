Inspirado pelo clássico Falcão, o Campeão dos Campeões, o francano Jônatas Aguiar Teixeira, de 32 anos, começou a escrever sua própria trajetória na luta de braço brasileira.
Com apenas seis meses de treinamento na modalidade, ele conquistou no último dia 16 de maio o título do 2º Campeonato Brasileiro de Estreantes de Luta de Braço, realizado em Monte Mor (SP) e organizado pela federação nacional da modalidade.
Jônatas foi campeão no braço esquerdo na categoria até 110 quilos e ainda garantiu o vice-campeonato no braço direito, resultado que marcou oficialmente sua entrada no cenário federado do esporte.
Atleta improvisou estrutura para treinar
Morador de Franca, Jônatas contou que sempre admirou a luta de braço, mas enfrentava dificuldades para encontrar atletas e locais de treinamento na cidade.
A situação começou a mudar após contato com Moreira, coordenador da modalidade no Brasil, que o encaminhou para a equipe Titans, de Ribeirão Preto, ligada à tradicional equipe de São José do Rio Preto.
Desde então, o atleta passou a viajar regularmente para os treinamentos e intensificou a preparação física com exercícios específicos realizados na Academia Fênix e também em casa.
Sem condições financeiras de adquirir uma mesa profissional de treino, ele improvisou o próprio equipamento para continuar evoluindo na modalidade.
Resultados apareceram rapidamente
Ainda com apenas três meses de treinamento, Jônatas participou de um campeonato amador em Ipaussu (SP), realizado em janeiro deste ano, e conquistou o título da categoria estreante no braço direito.
Pouco depois, disputou sua primeira competição na categoria sênior profissional e terminou na terceira colocação, demonstrando potencial para competir em alto nível.
Agora federado, o atleta afirma que deseja fortalecer a luta de braço em Franca e atrair novos praticantes para o esporte.
Segundo ele, a cidade já conta com parceiros de treino e pode se tornar referência regional na modalidade, assim como polos tradicionais como Avaré, Campinas, Capivari e Ribeirão Preto.
“Quero ajudar a espalhar o esporte na nossa cidade, trazer mais pessoas para conhecerem a luta de braço e, futuramente, realizar o sonho de competir fora do país”, destacou.
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