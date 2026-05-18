Em um mercado cada vez mais competitivo, oferecer um bom salário já não é suficiente para atrair e manter talentos. Os benefícios corporativos passaram a ocupar um papel estratégico dentro das empresas, contribuindo diretamente para a satisfação, motivação e permanência dos colaboradores.

Atenta a este cenário, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) disponibiliza aos seus associados o Cartão Multibenefícios ACIF, solução que reúne praticidade, flexibilidade e vantagens tanto para as empresas quanto para as equipes.

Com bandeira Elo, o cartão é aceito em milhões de estabelecimentos em todo o país e pode ser utilizado em supermercados, restaurantes, postos de combustíveis, aplicativos de mobilidade, entre outros serviços do dia a dia. Além disso, o empresário pode definir quais modalidades deseja oferecer aos colaboradores, como alimentação, refeição, combustível, premiação, educação e cultura.

O presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge, destaca que investir em benefícios é uma forma de fortalecer o vínculo entre empresa e colaborador. “Hoje, os profissionais valorizam empresas que demonstram cuidado e oferecem mais qualidade de vida. O benefício corporativo deixou de ser um diferencial e passou a ser uma ferramenta importante de retenção e valorização das equipes”, afirma.

A praticidade do Eba! também é apontada pelas empresas que já aderiram ao serviço. “Estamos muito satisfeitos com o cartão de benefícios da ACIF. O Eba!, além da praticidade de ser aceito em todos os estabelecimentos que frequentamos, como postos de combustíveis, restaurantes e supermercados, tem a funcionalidade de ser aberto a uma utilização ampla, não apenas restrita à alimentação, e isso nos abre muitas possibilidades”, afirma Viviam Faria de Sousa, arquiteta da empresa Trag Tecnologia e Corretagem de Seguros.



Além da flexibilidade para os colaboradores, o Cartão Multibenefícios oferece uma gestão simples para as empresas, sem taxas extras de adesão ou manutenção para associados ACIF, permitindo mais praticidade no controle e distribuição dos benefícios.

Quer saber mais sobre o Cartão Multibenefícios ACIF? Entre em contato (16) 99397-9512.