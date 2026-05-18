O Sesi Franca Basquete recebe o Brasília Basquete nesta segunda-feira, 18, às 20h, no ginásio "Pedrocão", pelo jogo 1 da semifinal do NBB (Novo Basquete Brasil). A série será disputada em melhor de cinco partidas e vale vaga na decisão da competição.
Assim como ocorreu nas quartas de final, o time comandado por Helinho Garcia terá a vantagem de decidir em casa. Após o duelo em Franca, a série segue para o Distrito Federal, com o jogo 2 marcado para quinta-feira, 21, às 20h30, e o jogo 3 no sábado, 23, às 19h30.
Se houver necessidade, o jogo 4 será disputado no dia 26, às 19h, e o jogo 5 no dia 28, às 20h, ambos novamente no Pedrocão.
Times chegam pressionados após séries longas
As duas equipes chegam à semifinal após confrontos desgastantes nas quartas. O Franca precisou de cinco jogos para eliminar o Mogi Basquete, enquanto o Brasília avançou ao superar o Flamengo Basquete também no quinto duelo.
Helinho Garcia destacou a dificuldade da série anterior e valorizou a reação do elenco francano. “Viemos de um playoff duríssimo e superamos dificuldades, principalmente o desfalque do Georginho, jogador mais eficiente da competição. Saímos fortalecidos com a forma que conquistamos essa vaga. Isso nos traz força e energia para entrarmos firmes contra o Brasília”, afirmou.
O ala-pivô Lucas Dias alertou para o nível do adversário, que eliminou um dos favoritos ao título. “O Brasília eliminou o Flamengo e é uma equipe muito perigosa, com muito volume de jogo. A gente está confiante em fazer uma grande partida para começar com 1 a 0, que é muito importante”, disse.
Georginho segue fora
O Sesi Franca informou na manhã desta segunda-feira que o ala-armador Georginho de Paula continua fora da equipe. O jogador se recupera de uma lesão na coxa, problema que o afastou das últimas partidas.
Quem também permanece como desfalque é o jovem Zu Júnior, que passou recentemente por uma cirurgia no dedão do pé.
A outra semifinal do NBB reúne Pinheiros e Corinthians Basquete. A série também começa nesta segunda-feira.
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