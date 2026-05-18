O Sesi Franca Basquete recebe o Brasília Basquete nesta segunda-feira, 18, às 20h, no ginásio "Pedrocão", pelo jogo 1 da semifinal do NBB (Novo Basquete Brasil). A série será disputada em melhor de cinco partidas e vale vaga na decisão da competição.

Assim como ocorreu nas quartas de final, o time comandado por Helinho Garcia terá a vantagem de decidir em casa. Após o duelo em Franca, a série segue para o Distrito Federal, com o jogo 2 marcado para quinta-feira, 21, às 20h30, e o jogo 3 no sábado, 23, às 19h30.

Se houver necessidade, o jogo 4 será disputado no dia 26, às 19h, e o jogo 5 no dia 28, às 20h, ambos novamente no Pedrocão.

Times chegam pressionados após séries longas