Uma mulher boliviana, de 30 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas no fim de semana após ser flagrada transportando mais de um quilo de haxixe com destino a Franca. A prisão foi realizada por policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, após investigação que apontou que a suspeita viria da capital paulista em um ônibus levando entorpecentes para a cidade.
Segundo a Polícia Civil, após receberem a denúncia, os investigadores passaram a monitorar a suspeita e realizaram uma abordagem velada no ponto de parada do ônibus, em Batatais.
Durante a fiscalização, os policiais identificaram um rádio portátil na bagagem da mulher com peso considerado incompatível. Questionada, ela confessou espontaneamente que escondia drogas dentro do aparelho, além de revelar que também transportava entorpecentes no sutiã e no próprio estômago.
Na vistoria, os investigadores apreenderam invólucros de haxixe ocultos no interior do rádio, totalizando 1,090 quilo da droga. De acordo com a polícia, o entorpecente está avaliado em quase R$ 100 mil.
Droga ingerida
Após a prisão, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Franca, onde permanece hospitalizada para expelir a droga ingerida, com suspeita de ser cocaína.
Até o momento, segundo a polícia, a suspeita expeliu 49 invólucros contendo cocaína, que totalizaram 610 gramas. O valor comercial da droga pode ultrapassar R$ 90 mil.
A Polícia Civil informou ainda que a mulher passará por um último exame de raio-X para confirmar a inexistência de outros invólucros em seu organismo. Após receber alta médica, ela será encaminhada para a Cadeia Pública do Jardim Guanabara.
A suspeita foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.
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