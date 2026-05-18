Uma mulher boliviana, de 30 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas no fim de semana após ser flagrada transportando mais de um quilo de haxixe com destino a Franca. A prisão foi realizada por policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, após investigação que apontou que a suspeita viria da capital paulista em um ônibus levando entorpecentes para a cidade.

Segundo a Polícia Civil, após receberem a denúncia, os investigadores passaram a monitorar a suspeita e realizaram uma abordagem velada no ponto de parada do ônibus, em Batatais.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram um rádio portátil na bagagem da mulher com peso considerado incompatível. Questionada, ela confessou espontaneamente que escondia drogas dentro do aparelho, além de revelar que também transportava entorpecentes no sutiã e no próprio estômago.