Dois homens foram presos pela Polícia Militar após furtarem 16 sacas de café da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, na zona rural de Cristais Paulista, na madrugada desta segunda-feira, 18. A ocorrência começou após denúncia de invasão à propriedade rural e terminou com a prisão dos suspeitos em uma residência na Avenida Marginal. Durante a ação, um dos envolvidos confessou participação no crime.

A operação foi realizada por equipes da Atividade Delegada AGRO, com apoio de viaturas de Rádio Patrulhamento, Comando Força e CGP-5, que iniciaram buscas pela região logo após a denúncia.

Durante as diligências, os policiais montaram um cerco em meio à plantação de café. Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos abandonaram um veículo Chevrolet Ômega e fugiram a pé pela lavoura.