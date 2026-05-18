Dois homens foram presos pela Polícia Militar após furtarem 16 sacas de café da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, na zona rural de Cristais Paulista, na madrugada desta segunda-feira, 18. A ocorrência começou após denúncia de invasão à propriedade rural e terminou com a prisão dos suspeitos em uma residência na Avenida Marginal. Durante a ação, um dos envolvidos confessou participação no crime.
A operação foi realizada por equipes da Atividade Delegada AGRO, com apoio de viaturas de Rádio Patrulhamento, Comando Força e CGP-5, que iniciaram buscas pela região logo após a denúncia.
Durante as diligências, os policiais montaram um cerco em meio à plantação de café. Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos abandonaram um veículo Chevrolet Ômega e fugiram a pé pela lavoura.
Dentro do carro, os agentes encontraram as 16 sacas de café furtadas da propriedade. Segundo a polícia, o material já estava separado e pronto para transporte.
Suspeitos localizados em residência
As buscas continuaram e os dois homens foram encontrados em uma residência na Avenida Marginal. Durante a abordagem, um dos suspeitos admitiu participação no furto e afirmou que a carga já havia sido preparada previamente para retirada.
No imóvel, os policiais também localizaram uma munição calibre .38 intacta.
Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceram presos à disposição da Justiça pelo crime de furto tentado.
As sacas de café recuperadas foram devolvidas ao proprietário da fazenda.
Participaram da ocorrência os policiais militares Quirino, Araújo, Bordini, Isvane, Damares, Truilho, Penha e Garcia.
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