A Arteris ViaPaulista emitiu um alerta sobre os riscos provocados pelas queimadas às margens das rodovias administradas pela concessionária, incluindo a Rodovia Cândido Portinari (SP-334), que liga Franca a Ribeirão Preto.
Segundo a empresa, o número de focos de incêndio registrados em abril teve aumento de 300% em comparação com o mesmo período do ano passado.
De acordo com a concessionária, os casos passaram de cinco para 32 ocorrências em todo o trecho sob concessão, que possui cerca de 720 quilômetros.
Fumaça aumenta risco de acidentes
Além dos impactos ambientais, a Arteris alerta que a fumaça provocada pelas queimadas compromete a visibilidade nas rodovias e eleva o risco de acidentes.
A preocupação é ainda maior na SP-334, que recebe intenso fluxo diário de veículos e corta municípios da região como Batatais, Restinga, Cristais Paulista e Franca.
Somente durante operações especiais em feriados, a concessionária estima circulação superior a 120 mil veículos na rodovia.
Nos últimos meses, a Cândido Portinari já registrou acidentes graves, incluindo ocorrências envolvendo incêndios em caminhões e interdições parciais de pistas.
Orientações aos motoristas
A concessionária orienta que motoristas redobrem a atenção ao identificarem fumaça próxima à pista.
As recomendações incluem reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente, utilizar farol baixo e evitar parar no acostamento em áreas atingidas pelo fogo.
A Arteris também reforçou que provocar queimadas é crime ambiental e destacou que muitos incêndios começam devido ao descarte irregular de cigarros acesos ou queimadas em áreas rurais próximas às rodovias.
Em casos de emergência, os usuários podem acionar a concessionária pelo telefone 0800 001 1255.
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