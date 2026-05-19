A Arteris ViaPaulista emitiu um alerta sobre os riscos provocados pelas queimadas às margens das rodovias administradas pela concessionária, incluindo a Rodovia Cândido Portinari (SP-334), que liga Franca a Ribeirão Preto.

Segundo a empresa, o número de focos de incêndio registrados em abril teve aumento de 300% em comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com a concessionária, os casos passaram de cinco para 32 ocorrências em todo o trecho sob concessão, que possui cerca de 720 quilômetros.

Fumaça aumenta risco de acidentes