19 de maio de 2026
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ALERTA DE INCÊNDIOS

Queimadas crescem e elevam risco na Cândido Portinari

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Arteris ViaPaulista
Incêndio às margens da rodovia
Incêndio às margens da rodovia

A Arteris ViaPaulista emitiu um alerta sobre os riscos provocados pelas queimadas às margens das rodovias administradas pela concessionária, incluindo a Rodovia Cândido Portinari (SP-334), que liga Franca Ribeirão Preto.

Segundo a empresa, o número de focos de incêndio registrados em abril teve aumento de 300% em comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com a concessionária, os casos passaram de cinco para 32 ocorrências em todo o trecho sob concessão, que possui cerca de 720 quilômetros.

Fumaça aumenta risco de acidentes

Além dos impactos ambientais, a Arteris alerta que a fumaça provocada pelas queimadas compromete a visibilidade nas rodovias e eleva o risco de acidentes.

A preocupação é ainda maior na SP-334, que recebe intenso fluxo diário de veículos e corta municípios da região como Batatais, Restinga, Cristais Paulista e Franca.

Somente durante operações especiais em feriados, a concessionária estima circulação superior a 120 mil veículos na rodovia.

Nos últimos meses, a Cândido Portinari já registrou acidentes graves, incluindo ocorrências envolvendo incêndios em caminhões e interdições parciais de pistas.

Orientações aos motoristas

A concessionária orienta que motoristas redobrem a atenção ao identificarem fumaça próxima à pista.

As recomendações incluem reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente, utilizar farol baixo e evitar parar no acostamento em áreas atingidas pelo fogo.

A Arteris também reforçou que provocar queimadas é crime ambiental e destacou que muitos incêndios começam devido ao descarte irregular de cigarros acesos ou queimadas em áreas rurais próximas às rodovias.

Em casos de emergência, os usuários podem acionar a concessionária pelo telefone 0800 001 1255.

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