19 de maio de 2026
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CENTRO DE FRANCA

Adolescentes assaltam farmácias e são apreendidos em hotel; VEJA

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Adolescente em frente ao balcão, ameaçando a balconista
Adolescente em frente ao balcão, ameaçando a balconista

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, 18, no Centro de Franca, após assaltarem duas Farmácias dos Trabalhadores nas ruas Ouvidor Freire e Monsenhor Rosa. Depois dos crimes, os suspeitos se esconderam em um hotel próximo ao Terminal “Ayrton Senna”, onde foram localizados pelos policiais. Um dos menores estava armado com uma faca.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 6h em uma farmácia na rua Ouvidor Freire, em frente ao terminal de ônibus. Segundo o balconista, os adolescentes entraram no estabelecimento afirmando que estavam com fome.

Em seguida, um dos suspeitos tentou puxar a bolsa de uma cliente que era atendida no momento. Diante da ação, o funcionário pegou um taser que estava no balcão e acionou o equipamento. Assustados, os adolescentes recuaram, mas antes de fugir ameaçaram o trabalhador.

Segunda farmácia

Pouco depois, a dupla foi até outra unidade da mesma rede, desta vez na rua Monsenhor Rosa. Novamente, os adolescentes disseram que estavam com fome e conseguiram ganhar a confiança da equipe.

Uma farmacêutica chegou a entregar um chocolate aos suspeitos. Na sequência, eles anunciaram o assalto.

A profissional correu para o banheiro e acionou a Polícia Militar. Enquanto isso, o balconista entregou cerca de R$ 200 que estavam no caixa.

Suspeitos localizados

Após o roubo, os adolescentes fugiram e seguiram para um hotel localizado na rua Ouvidor Freire, conhecido por abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade.

Policiais militares que passavam pela região foram avisados por populares sobre o crime e a possível localização dos envolvidos. No hotel, os agentes conseguiram localizar e apreender os dois adolescentes.

Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos menores portava uma faca.

Os dois foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada.

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