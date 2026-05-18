Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, 18, no Centro de Franca, após assaltarem duas Farmácias dos Trabalhadores nas ruas Ouvidor Freire e Monsenhor Rosa. Depois dos crimes, os suspeitos se esconderam em um hotel próximo ao Terminal “Ayrton Senna”, onde foram localizados pelos policiais. Um dos menores estava armado com uma faca.
A primeira ocorrência foi registrada por volta das 6h em uma farmácia na rua Ouvidor Freire, em frente ao terminal de ônibus. Segundo o balconista, os adolescentes entraram no estabelecimento afirmando que estavam com fome.
Em seguida, um dos suspeitos tentou puxar a bolsa de uma cliente que era atendida no momento. Diante da ação, o funcionário pegou um taser que estava no balcão e acionou o equipamento. Assustados, os adolescentes recuaram, mas antes de fugir ameaçaram o trabalhador.
Segunda farmácia
Pouco depois, a dupla foi até outra unidade da mesma rede, desta vez na rua Monsenhor Rosa. Novamente, os adolescentes disseram que estavam com fome e conseguiram ganhar a confiança da equipe.
Uma farmacêutica chegou a entregar um chocolate aos suspeitos. Na sequência, eles anunciaram o assalto.
A profissional correu para o banheiro e acionou a Polícia Militar. Enquanto isso, o balconista entregou cerca de R$ 200 que estavam no caixa.
Suspeitos localizados
Após o roubo, os adolescentes fugiram e seguiram para um hotel localizado na rua Ouvidor Freire, conhecido por abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade.
Policiais militares que passavam pela região foram avisados por populares sobre o crime e a possível localização dos envolvidos. No hotel, os agentes conseguiram localizar e apreender os dois adolescentes.
Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos menores portava uma faca.
Os dois foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada.
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