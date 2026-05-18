Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, 18, no Centro de Franca, após assaltarem duas Farmácias dos Trabalhadores nas ruas Ouvidor Freire e Monsenhor Rosa. Depois dos crimes, os suspeitos se esconderam em um hotel próximo ao Terminal “Ayrton Senna”, onde foram localizados pelos policiais. Um dos menores estava armado com uma faca.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 6h em uma farmácia na rua Ouvidor Freire, em frente ao terminal de ônibus. Segundo o balconista, os adolescentes entraram no estabelecimento afirmando que estavam com fome.

Em seguida, um dos suspeitos tentou puxar a bolsa de uma cliente que era atendida no momento. Diante da ação, o funcionário pegou um taser que estava no balcão e acionou o equipamento. Assustados, os adolescentes recuaram, mas antes de fugir ameaçaram o trabalhador.

Segunda farmácia