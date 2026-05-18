O lutador francano Bruno Eltoro conquistou mais uma vitória no MMA nacional no último fim de semana, durante o torneio MMA University Brasil, realizado em São Paulo. Representando Franca, o atleta venceu a luta da categoria peso combinado até 68 kg em apenas 1 minuto e 2 segundos do primeiro round, após aplicar um armlock no adversário. Além do resultado no octógono, Bruno também oficializou contrato com a equipe VTT, academia ligada ao cenário internacional do MMA.
O evento foi promovido pela equipe Fight Nerds, em uma das academias mais conhecidas do cenário brasileiro, onde treinam atletas ligados ao UFC e nomes como o influenciador Whindersson Nunes.
Segundo Bruno, a vitória garantiu avanço no ranking nacional e mundial da modalidade. O lutador afirmou que a conquista representa mais um passo em direção ao principal objetivo da carreira: chegar ao UFC e levar o nome de Franca ao maior palco do MMA mundial.
Contrato com equipe tradicional
A assinatura com a equipe VTT foi celebrada pelo atleta como um marco importante na trajetória profissional. A academia é responsável pela formação de lutadores que chegaram ao UFC, entre eles Caio Borralho, Jean Silva e Pablo Sucupira.
Bruno também destacou o apoio recebido fora do cage. O atleta agradeceu à mulher, Najara Silva, e ao amigo e parceiro de treinos Vitor Ferpa, apontados por ele como fundamentais em sua caminhada no esporte.
“Devagar vamos chegar ao topo”, afirmou o lutador após a conquista em São Paulo.
