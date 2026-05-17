Um homem em situação de rua, de 60 anos, foi baleado na noite deste sábado, 16, no Jardim Dermínio, em Franca.

O caso aconteceu na Rua Paulo Archeti. Segundo informações preliminares, o homem apresentava um ferimento de aproximadamente dois centímetros na perna, sem sangramento. Ele estava alcoolizado no momento do atendimento.

A Polícia Militar esteve no local e colheu depoimento da vítima. Ele relatou que não viu quem efetuou os disparos e que apenas sentiu o tiro atingir sua perna. Ainda de acordo com o homem, o atirador estaria em um carro branco, mas ele não soube informar o modelo do veículo.