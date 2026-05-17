18 de maio de 2026
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NOITE AGITADA

Morador de rua é baleado na noite de sábado em Franca

Por Giovanna Attili e Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
SAMU foi acionado para prestar atendimento no local
SAMU foi acionado para prestar atendimento no local

Um homem em situação de rua, de 60 anos, foi baleado na noite deste sábado, 16, no Jardim Dermínio, em Franca.

O caso aconteceu na Rua Paulo Archeti. Segundo informações preliminares, o homem apresentava um ferimento de aproximadamente dois centímetros na perna, sem sangramento. Ele estava alcoolizado no momento do atendimento.

A Polícia Militar esteve no local e colheu depoimento da vítima. Ele relatou que não viu quem efetuou os disparos e que apenas sentiu o tiro atingir sua perna. Ainda de acordo com o homem, o atirador estaria em um carro branco, mas ele não soube informar o modelo do veículo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a vítima foi encaminhada para a Santa Casa. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.

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