O Centro de Franca amanheceu com mais um acidente de trânsito neste domingo, 17, após dois veículos colidirem no cruzamento das ruas Monsenhor Rosa e Saldanha Marinho. A batida aconteceu por volta de 9 horas da manhã. Uma vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com escoriações pelo corpo. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

De acordo com testemunhas, um veículo preto trafegava pela rua Saldanha Marinho no sentido Jardim Francano, enquanto um automóvel branco seguia pela rua Monsenhor Rosa em direção à avenida Major Nicácio. A batida teria ocorrido após um dos motoristas desrespeitar o sinal do semáforo. A confirmação sobre qual deles avançou o sinal vermelho caberá à investigação.

O impacto foi suficiente para danificar o semáforo. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas e estiveram no local para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima no próprio local do acidente.