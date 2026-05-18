Um ciclista foi flagrado trafegando muito próximo à traseira de um caminhão na rodovia Cândido Portinari, na região de Franca, na manhã deste domingo, 17. As imagens, registradas por um motorista que passava pelo local, mostram o ciclista seguindo atrás do veículo pesado sem distância de segurança.
O vídeo foi gravado por um motorista que trafegava pela rodovia no momento da ocorrência. Nas imagens, o ciclista aparece colado à traseira do caminhão enquanto ambos seguem pela via. Não há informação confirmada sobre a velocidade em que os veículos trafegavam no momento do flagrante.
A situação é considerada perigosa por envolver a chamada “zona cega” dos caminhões — área em que o motorista não consegue visualizar o que está imediatamente atrás do veículo. Em casos de freada brusca, manobra repentina ou desvio emergencial, o risco de atropelamento ou colisão é elevado.
Risco elevado
Trafegar próximo à traseira de caminhões pode transmitir ao ciclista uma falsa sensação de proteção contra o vento e o fluxo de veículos. A prática, conhecida como “aspiração” ou “drafting”, reduz o tempo de reação em caso de qualquer mudança brusca na condução do veículo pesado.
Além disso, nessa posição, o ciclista pode ficar completamente fora do campo de visão dos espelhos retrovisores do caminhoneiro. Em uma situação de emergência, o motorista do caminhão pode sequer perceber a presença do ciclista na pista.
A ocorrência chamou atenção pelo risco envolvido, mas, apesar da situação perigosa, ninguém ficou ferido.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.