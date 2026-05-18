Um ciclista foi flagrado trafegando muito próximo à traseira de um caminhão na rodovia Cândido Portinari, na região de Franca, na manhã deste domingo, 17. As imagens, registradas por um motorista que passava pelo local, mostram o ciclista seguindo atrás do veículo pesado sem distância de segurança.

O vídeo foi gravado por um motorista que trafegava pela rodovia no momento da ocorrência. Nas imagens, o ciclista aparece colado à traseira do caminhão enquanto ambos seguem pela via. Não há informação confirmada sobre a velocidade em que os veículos trafegavam no momento do flagrante.

A situação é considerada perigosa por envolver a chamada “zona cega” dos caminhões — área em que o motorista não consegue visualizar o que está imediatamente atrás do veículo. Em casos de freada brusca, manobra repentina ou desvio emergencial, o risco de atropelamento ou colisão é elevado.

Risco elevado