O estado de greve dos servidores da Fundação Casa chegou ao fim na tarde desta sexta-feira, 16, após assembleia geral convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de São Paulo (SITSESP) aprovar, por ampla maioria, a proposta da Campanha Salarial 2026. O reajuste de 3,54%, calculado com base no IPC-FIPE acumulado entre março de 2025 e fevereiro de 2026, será aplicado ainda em maio, com pagamento retroativo a março, o que significa que os trabalhadores receberão três meses de diferença em um único crédito. Nem todos os pontos da pauta foram atendidos: o pedido de recomposição de 10% do chamado "descongela" segue pendente e será discutido em Dissídio Coletivo.

A proposta apresentada pela Fundação CASA vai além do salário-base. O índice de 3,54% incidirá também sobre os principais benefícios da categoria. Conforme divulgado pelo SITSESP, serão reajustados:

Vale-alimentação

Vale-refeição

Auxílio-creche e auxílio-berçário

Auxílio-funeral

Os retroativos de vale-refeição e vale-alimentação, relativos a março e abril, terão crédito previsto para 1.º de junho de 2026. Já o auxílio-creche e o auxílio-berçário serão pagos em conjunto com o holerite do retroativo salarial, cujo crédito está previsto para o quinto dia útil de junho.

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