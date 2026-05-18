Uma empresa localizada na avenida Primo Meneguetti, no Jardim Paulistano, em Franca, foi alvo de três furtos em menos de 20 dias. Na ocorrência mais recente, registrada na madrugada da última sexta-feira, 15, criminosos levaram ferramentas, equipamentos e botijões de gás. Segundo a vítima, o prejuízo acumulado chega a R$ 9,6 mil e o suspeito já teria identidade conhecida pelas autoridades, mas o caso segue sem prisão.
A sequência de furtos começou há cerca de três semanas e voltou a atingir o estabelecimento na última madrugada. De acordo com o proprietário, o alvo mais frequente dos criminosos são os fios de energia da empresa, o que também compromete o funcionamento do local.
Na invasão mais recente, foram furtadas uma retífica elétrica manual, uma esmerilhadeira, dois botijões de gás utilizados na forja, além de chaves e alicates. O valor total das perdas nas três ocorrências, segundo a vítima, é estimado em R$ 9,6 mil.
O empresário afirma saber quem seria o autor dos crimes, incluindo nome e apelido, e diz acreditar que a Polícia também tenha conhecimento da identidade do suspeito. Ainda segundo ele, a resposta recebida é de que não há provas suficientes para formalizar uma acusação.
Suspeita de reincidência
A vítima acredita ainda que o mesmo indivíduo possa ter ligação com um furto registrado anteriormente em uma igreja do Jardim Paulistano. Se confirmado, o caso apontaria para uma atuação recorrente na mesma região da cidade.
Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento deverão auxiliar na identificação correta do autor. O caso segue sob investigação da Polícia.
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