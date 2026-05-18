Uma empresa localizada na avenida Primo Meneguetti, no Jardim Paulistano, em Franca, foi alvo de três furtos em menos de 20 dias. Na ocorrência mais recente, registrada na madrugada da última sexta-feira, 15, criminosos levaram ferramentas, equipamentos e botijões de gás. Segundo a vítima, o prejuízo acumulado chega a R$ 9,6 mil e o suspeito já teria identidade conhecida pelas autoridades, mas o caso segue sem prisão.

A sequência de furtos começou há cerca de três semanas e voltou a atingir o estabelecimento na última madrugada. De acordo com o proprietário, o alvo mais frequente dos criminosos são os fios de energia da empresa, o que também compromete o funcionamento do local.

Na invasão mais recente, foram furtadas uma retífica elétrica manual, uma esmerilhadeira, dois botijões de gás utilizados na forja, além de chaves e alicates. O valor total das perdas nas três ocorrências, segundo a vítima, é estimado em R$ 9,6 mil.