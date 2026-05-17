Veja o obituário deste domingo, 17, em Franca:
Nome: Paulino Rodrigues Caetano
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente - Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Fernando Posterare
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente - Sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
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