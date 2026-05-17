Veja o obituário deste domingo, 17, em Franca:

Nome: Paulino Rodrigues Caetano

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente - Sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Fernando Posterare

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente - Sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h