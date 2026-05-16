Uma criança de 6 anos foi atropelada por uma motocicleta na tarde deste sábado, 16, em Franca, e precisou ser socorrida pelo Samu com ferimentos pelo corpo. O acidente aconteceu na avenida Francisco Hermano Policano, no bairro Palermo City, em um momento em que o menino estava sozinho na rua enquanto a irmã fazia uma compra em um mercado nas proximidades.

De acordo com testemunhas que estavam no local, o garoto pedalava pela rua Ivone Barbosa Juberti quando, em determinado momento, atravessou a avenida e foi atingido por uma motocicleta conduzida por um homem de 50 anos.

O impacto foi forte o suficiente para deixar a criança com ferimentos espalhados por diversas partes do corpo. Uma unidade do Samu chegou rapidamente ao local e encaminhou o menino à Santa Casa de Franca. Ainda segundo testemunhas, apesar do susto, o menino não corre risco de morte.