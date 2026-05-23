A febre do álbum da Copa do Mundo voltou a movimentar bancas de jornal em Franca e, junto dela, um casal de comerciantes ganhou destaque nas redes sociais após um vídeo sobre a venda de figurinhas viralizar na internet.

Os responsáveis pela banca são Júlio César dos Santos, de 72 anos, e Maria de Fátima Santos, de 70. O casal trabalha em uma banca localizada na avenida Presidente Vargas, em frente ao Supermercado São Paulo.

Antes disso, eles passaram dez anos à frente de uma banca na avenida Brasil, na rotatória da Praça das Bandeiras, onde ficaram conhecidos entre clientes tradicionais da cidade.