Dois irmãos francanos com menos de 11 anos estão entre os destaques do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, disputado no Centro Olímpico, em São Paulo. Mateus Ritucci Rodrigues Moreira, de 9 anos, conquistou o vice-campeonato nas duplas masculinas Sub-11 — uma categoria acima de sua faixa etária — e ainda alcançou o 5º lugar nas duplas mistas da mesma divisão. Ele e o irmão Gabriel, de 10 anos, seguem na competição durante o final de semana, agora nas disputas individuais.

Os dois garotos são produto das escolinhas de base mantidas pela Secretaria de Esporte e Cultura do município e integram a Seleção Paulista nas categorias Sub-9 e Sub-11, sob orientação do professor Lucas Batista Felizardo. O fato de Mateus competir na Sub-11 mesmo sendo elegível para a Sub-9 reforça o nível técnico que o jovem já demonstra, segundo os resultados obtidos até aqui. Gabriel também segue na disputa e terá pela frente as provas individuais nos próximos dias.

O secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, destacou o significado dos resultados. "Eles são um motivo de orgulho para todos nós e, a cada jogo, mostram a evolução e dedicação que colocam nos treinamentos", afirmou.