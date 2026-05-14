14 de maio de 2026
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CUIDADO

Bitrem com cana tomba e interdita Estrada do Leite na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Caminhão fechando a Estrada do Leite, entre Patrocínio Paulista e Batatais
Caminhão fechando a Estrada do Leite, entre Patrocínio Paulista e Batatais

Uma carreta bitrem carregada com cana-de-açúcar tombou na noite desta quinta-feira, 14, na Estrada do Leite, rodovia que liga os municípios de Patrocínio Paulista e Batatais, na região de Franca. O acidente ocorreu nas proximidades da ponte do Santa Bárbara, ainda no trecho de Patrocínio Paulista, e provocou a interdição total da pista para veículos de grande porte.

Apesar do bloqueio, motoristas de veículos leves ainda conseguem atravessar o trecho com dificuldade, utilizando um espaço reduzido às margens da rodovia.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre vítimas.

Trânsito exige atenção

As causas do tombamento ainda não foram esclarecidas. Motoristas que precisam passar pela Estrada do Leite devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas até a liberação total da via.

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