Uma carreta bitrem carregada com cana-de-açúcar tombou na noite desta quinta-feira, 14, na Estrada do Leite, rodovia que liga os municípios de Patrocínio Paulista e Batatais, na região de Franca. O acidente ocorreu nas proximidades da ponte do Santa Bárbara, ainda no trecho de Patrocínio Paulista, e provocou a interdição total da pista para veículos de grande porte.

Apesar do bloqueio, motoristas de veículos leves ainda conseguem atravessar o trecho com dificuldade, utilizando um espaço reduzido às margens da rodovia.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre vítimas.

Trânsito exige atenção