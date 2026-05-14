Uma carreta bitrem carregada com cana-de-açúcar tombou na noite desta quinta-feira, 14, na Estrada do Leite, rodovia que liga os municípios de Patrocínio Paulista e Batatais, na região de Franca. O acidente ocorreu nas proximidades da ponte do Santa Bárbara, ainda no trecho de Patrocínio Paulista, e provocou a interdição total da pista para veículos de grande porte.
Apesar do bloqueio, motoristas de veículos leves ainda conseguem atravessar o trecho com dificuldade, utilizando um espaço reduzido às margens da rodovia.
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre vítimas.
Trânsito exige atenção
As causas do tombamento ainda não foram esclarecidas. Motoristas que precisam passar pela Estrada do Leite devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas até a liberação total da via.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.