14 de maio de 2026
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ACIDENTE

Casal fica gravemente ferido em batida na Major Nicácio

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Resgate durante atendimentos às vítimas na avenida Major Nicácio, nesta quinta-feira
Resgate durante atendimentos às vítimas na avenida Major Nicácio, nesta quinta-feira

Um grave acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete deixou um casal gravemente ferido na tarde desta quinta-feira, 14, na avenida Major Nicácio, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas seguiam no sentido Centro ao bairro Santa Cruz quando a moto foi atingida pela caminhonete em um cruzamento. A suspeita é de que o motorista do veículo não tenha respeitado a sinalização de parada.

O impacto da colisão lançou o casal ao solo. O homem sofreu fraturas nas pernas, enquanto a mulher teve múltiplas lesões e um trauma severo na cabeça.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros ainda no local do acidente. Após o atendimento inicial e a estabilização das vítimas, ambos foram encaminhados para a Santa Casa de Franca, onde permaneceram sob cuidados médicos.

Trânsito ficou parcialmente interditado

A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência e auxiliar na organização do trânsito na avenida Major Nicácio. Durante o resgate das vítimas e a remoção dos veículos envolvidos, o fluxo de veículos ficou parcialmente comprometido.

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