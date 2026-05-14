Um grave acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete deixou um casal gravemente ferido na tarde desta quinta-feira, 14, na avenida Major Nicácio, em Franca.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas seguiam no sentido Centro ao bairro Santa Cruz quando a moto foi atingida pela caminhonete em um cruzamento. A suspeita é de que o motorista do veículo não tenha respeitado a sinalização de parada.
O impacto da colisão lançou o casal ao solo. O homem sofreu fraturas nas pernas, enquanto a mulher teve múltiplas lesões e um trauma severo na cabeça.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros ainda no local do acidente. Após o atendimento inicial e a estabilização das vítimas, ambos foram encaminhados para a Santa Casa de Franca, onde permaneceram sob cuidados médicos.
Trânsito ficou parcialmente interditado
A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência e auxiliar na organização do trânsito na avenida Major Nicácio. Durante o resgate das vítimas e a remoção dos veículos envolvidos, o fluxo de veículos ficou parcialmente comprometido.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.