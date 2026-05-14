Um grave acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete deixou um casal gravemente ferido na tarde desta quinta-feira, 14, na avenida Major Nicácio, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas seguiam no sentido Centro ao bairro Santa Cruz quando a moto foi atingida pela caminhonete em um cruzamento. A suspeita é de que o motorista do veículo não tenha respeitado a sinalização de parada.

O impacto da colisão lançou o casal ao solo. O homem sofreu fraturas nas pernas, enquanto a mulher teve múltiplas lesões e um trauma severo na cabeça.