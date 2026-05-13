Começa nesta quinta-feira, 14, a 55ª edição da Expoagro de Franca, no Parque de Exposições “Fernando Costa”. O evento segue até o dia 24 de maio com programação voltada ao agronegócio, reunindo criadores, produtores rurais, competições, exposições de animais e atividades abertas ao público.
Entre os principais destaques deste ano está a presença do Expoinel Paulista, considerado um dos mais importantes circuitos da raça Nelore no Estado de São Paulo.
Franca receberá centenas de animais de elite de diversas regiões do Brasil e também de países vizinhos, movimentando o setor agropecuário da cidade.
Além dos julgamentos técnicos das raças Nelore, Mangalarga Paulista e Mangalarga Marchador, a programação inclui provas equestres, exposição de animais, feira de produtores rurais e atrações culturais.
A tradicional Feira do Produtor volta a integrar a Expoagro e funcionará diariamente durante o evento. O espaço reunirá produtos artesanais e alimentos típicos da região, como cafés, doces, queijos, mel, cogumelos e artesanato, das 10h às 19h.
Confira a programação
14 a 16 de maio - das 8 às 12h e das 13 às 18h, na pista central
- Julgamentos do Mangalarga Paulista
- Julgamentos da raça Nelore
15 e 16 de maio
- Prova Team Penning - das 8h às 18h
21 a 23 de maio
- Programação do Mangalarga Marchador - das 8 às 12h e das 13 às 18h.
23 de maio
- Ranch Sorting - das 8h às 18h
24 de maio
- Prova dos Três Tambores - das 8h às 18h
- ExpoCães com apresentação de cães adestrados da Polícia Militar
Durante a ExpoCães, o público poderá contribuir com a doação de ração, que será destinada a protetores independentes e entidades de proteção animal de Franca.
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