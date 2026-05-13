13 de maio de 2026
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FEIRA AGROPECUÁRIA

Expoagro Franca começa nesta quinta; veja a programação

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Animais expostos no Parque de Exposições 'Fernando Costa'
Animais expostos no Parque de Exposições 'Fernando Costa'

Começa nesta quinta-feira, 14, a 55ª edição da Expoagro de Franca, no Parque de Exposições “Fernando Costa”. O evento segue até o dia 24 de maio com programação voltada ao agronegócio, reunindo criadores, produtores rurais, competições, exposições de animais e atividades abertas ao público.

Entre os principais destaques deste ano está a presença do Expoinel Paulista, considerado um dos mais importantes circuitos da raça Nelore no Estado de São Paulo.

Franca receberá centenas de animais de elite de diversas regiões do Brasil e também de países vizinhos, movimentando o setor agropecuário da cidade.

Além dos julgamentos técnicos das raças Nelore, Mangalarga Paulista e Mangalarga Marchador, a programação inclui provas equestres, exposição de animais, feira de produtores rurais e atrações culturais.

A tradicional Feira do Produtor volta a integrar a Expoagro e funcionará diariamente durante o evento. O espaço reunirá produtos artesanais e alimentos típicos da região, como cafés, doces, queijos, mel, cogumelos e artesanato, das 10h às 19h.

Confira a programação

14 a 16 de maio - das 8 às 12h e das 13 às 18h, na pista central

  • Julgamentos do Mangalarga Paulista
  • Julgamentos da raça Nelore

15 e 16 de maio

  • Prova Team Penning - das 8h às 18h

21 a 23 de maio

  • Programação do Mangalarga Marchador -  das 8 às 12h e das 13 às 18h.

23 de maio

  • Ranch Sorting - das 8h às 18h

24 de maio

  • Prova dos Três Tambores - das 8h às 18h
  • ExpoCães com apresentação de cães adestrados da Polícia Militar

Durante a ExpoCães, o público poderá contribuir com a doação de ração, que será destinada a protetores independentes e entidades de proteção animal de Franca.

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