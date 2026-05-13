Começa nesta quinta-feira, 14, a 55ª edição da Expoagro de Franca, no Parque de Exposições “Fernando Costa”. O evento segue até o dia 24 de maio com programação voltada ao agronegócio, reunindo criadores, produtores rurais, competições, exposições de animais e atividades abertas ao público.

Entre os principais destaques deste ano está a presença do Expoinel Paulista, considerado um dos mais importantes circuitos da raça Nelore no Estado de São Paulo.

Franca receberá centenas de animais de elite de diversas regiões do Brasil e também de países vizinhos, movimentando o setor agropecuário da cidade.