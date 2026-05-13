Grande volume de dinheiro em espécie, jet-ski, carros e motos de luxo. Esse era o padrão de vida exibido nas redes sociais pelo influenciador digital Paulo Henrique Firmo de Souza, preso nesta terça-feira, 13, em Franca, durante investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Paulo Henrique Firmo de Souza é apontado pela Polícia Civil como peça central de um esquema envolvendo receptação de peças automotivas de uma BMW roubada em Franca no mês passado.

Segundo as investigações, Paulo Henrique sofreu um acidente com sua própria BMW, que não possuía seguro. Após os danos significativos no veículo, ele teria encomendado peças de uma BMW roubada do mesmo modelo para reconstruir o carro.