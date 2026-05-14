A psicóloga francana Adriana Freire Marques morreu nesta quarta-feira, 13, aos 57 anos, em decorrência de complicações causadas por um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Segundo familiares e pessoas próximas, ela estava internada há cerca de três meses para tratamento.

A morte gerou comoção entre amigos, familiares e pessoas que acompanharam sua trajetória profissional em Franca. Adriana era reconhecida pelo trabalho desenvolvido na área da psicologia e pelo acolhimento oferecido aos pacientes ao longo da carreira.

Despedida

O velório foi realizado nesta quinta-feira, 14, no Memorial Nova Franca. O sepultamento aconteceu no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.