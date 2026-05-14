14 de maio de 2026
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LUTO

Psicóloga Adriana Freire Marques morre aos 57 anos em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Luto: Adriana Freire Marques, de 57 anos
Luto: Adriana Freire Marques, de 57 anos

A psicóloga francana Adriana Freire Marques morreu nesta quarta-feira, 13, aos 57 anos, em decorrência de complicações causadas por um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Segundo familiares e pessoas próximas, ela estava internada há cerca de três meses para tratamento.

A morte gerou comoção entre amigos, familiares e pessoas que acompanharam sua trajetória profissional em Franca. Adriana era reconhecida pelo trabalho desenvolvido na área da psicologia e pelo acolhimento oferecido aos pacientes ao longo da carreira.

Despedida

O velório foi realizado nesta quinta-feira, 14, no Memorial Nova Franca. O sepultamento aconteceu no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.

Familiares também divulgaram uma nota de despedida em homenagem à psicóloga. “Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, Adriana.”

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