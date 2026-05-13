Uma fábrica clandestina de perfumes falsificados foi descoberta pela Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), na manhã desta quarta-feira, 13, em um imóvel localizado na avenida Papa João XXIII, no bairro Nova Franca, zona norte de Franca.

Segundo informações apuradas no local, o imóvel funcionava como uma verdadeira linha de produção ilegal.

Dentro da residência, os policiais encontraram estrutura para fabricação, envase, embalagem e rotulagem dos produtos.