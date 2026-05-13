Uma fábrica clandestina de perfumes falsificados foi descoberta pela Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), na manhã desta quarta-feira, 13, em um imóvel localizado na avenida Papa João XXIII, no bairro Nova Franca, zona norte de Franca.
Segundo informações apuradas no local, o imóvel funcionava como uma verdadeira linha de produção ilegal.
Dentro da residência, os policiais encontraram estrutura para fabricação, envase, embalagem e rotulagem dos produtos.
Ainda de acordo com a investigação, os responsáveis produziam perfumes próprios, mas também falsificavam fragrâncias de marcas conhecidas no mercado, como O Boticário, o que levanta suspeitas de crimes contra a propriedade industrial e contra o consumidor.
A Vigilância Sanitária foi acionada e acompanha a ocorrência, já que os produtos podem representar riscos à saúde por não terem qualquer tipo de controle ou certificação.
Equipes da Polícia Civil permanecem no local e aguardam a chegada da perícia técnica, que deverá analisar os materiais apreendidos, a composição dos produtos e toda a estrutura utilizada na fabricação clandestina.
Um advogado ligado aos envolvidos também esteve no endereço durante a ação.
O caso segue em investigação e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.
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