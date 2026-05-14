Uma carreta carregada com laranjas tombou na tarde desta quinta-feira, 14, na rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), em Franca, e provocou a interdição parcial de uma das faixas no sentido São José da Bela Vista. O acidente ocorreu após a quebra da trava responsável por prender a carreta ao caminhão durante a passagem por uma curva. O motorista não sofreu ferimentos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhoneiro seguia pela rodovia quando o problema mecânico fez com que a estrutura se desprendesse do veículo e tombasse às margens da pista.

Com o impacto, toda a carga de laranjas ficou espalhada pelo acostamento. O tanque de diesel da carreta também foi perfurado, causando vazamento de combustível e exigindo atenção das equipes de apoio que atuam no local.

Trânsito parcialmente interditado