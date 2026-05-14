14 de maio de 2026
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NA FÁBIO TALARICO

Carreta desprende, tomba e derruba carga de laranjas em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Carreta tombada e carga caída após acidente na rodovia Fábio Talarico, em Franca, nesta quinta-feira
Carreta tombada e carga caída após acidente na rodovia Fábio Talarico, em Franca, nesta quinta-feira

Uma carreta carregada com laranjas tombou na tarde desta quinta-feira, 14, na rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), em Franca, e provocou a interdição parcial de uma das faixas no sentido São José da Bela Vista. O acidente ocorreu após a quebra da trava responsável por prender a carreta ao caminhão durante a passagem por uma curva. O motorista não sofreu ferimentos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhoneiro seguia pela rodovia quando o problema mecânico fez com que a estrutura se desprendesse do veículo e tombasse às margens da pista.

Com o impacto, toda a carga de laranjas ficou espalhada pelo acostamento. O tanque de diesel da carreta também foi perfurado, causando vazamento de combustível e exigindo atenção das equipes de apoio que atuam no local.

Trânsito parcialmente interditado

A carreta havia sido carregada em Estreito e seguia para a cidade de Bebedouro.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) foram acionadas para realizar a sinalização da via e o controle do tráfego. Por conta do acidente, uma das faixas precisou ser interditada temporariamente.

Um boletim de ocorrência será registrado, e as circunstâncias do acidente serão investigadas.

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