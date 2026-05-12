Um paciente internado no Hospital Allan Kardec, em Franca, fugiu da unidade na manhã desta terça-feira, 12, após pular o muro do setor masculino e permanece desaparecido.
Lucas Henrique dos Anjos de Souza, de 27 anos, natural de Ipuã, usava calça e blusa de abrigo cinza, além de chinelo marrom, no momento da fuga. Até o registro da segunda edição do boletim de ocorrência, às 17h31, ele ainda não havia sido localizado.
A evasão foi percebida por volta das 10h, quando uma enfermeira da instituição comunicou o desaparecimento internamente. O boletim de ocorrência descreve Lucas como um homem pardo, de cabelos pretos e curtos.
A motivação da internação e o histórico clínico do paciente não foram divulgados e também não constam no registro policial.
Familiares pedem ajuda para localizar o jovem. Informações sobre o paradeiro de Lucas podem ser repassadas pelos telefones (13) 97426-6758, (13) 98190-3013 ou diretamente à Polícia Militar, pelo 190.
Em nota, o Hospital Allan Kardec informou que adotou imediatamente todos os protocolos internos previstos para situações dessa natureza, além de comunicar as autoridades policiais e colaborar com as buscas.
“O Hospital Allan Kardec reforça que segue à disposição das autoridades competentes e dos familiares, acompanhando o caso com atenção e responsabilidade”, informou a instituição.
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