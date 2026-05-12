12 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DESAPARECIDO

Paciente foge do Hospital Allan Kardec após pular muro em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PC
Lucas Henrique dos Anjos de Souza, de 27 anos, está desaparecido
Lucas Henrique dos Anjos de Souza, de 27 anos, está desaparecido

Um paciente internado no Hospital Allan Kardec, em Franca, fugiu da unidade na manhã desta terça-feira, 12, após pular o muro do setor masculino e permanece desaparecido.

Lucas Henrique dos Anjos de Souza, de 27 anos, natural de Ipuã, usava calça e blusa de abrigo cinza, além de chinelo marrom, no momento da fuga. Até o registro da segunda edição do boletim de ocorrência, às 17h31, ele ainda não havia sido localizado.

A evasão foi percebida por volta das 10h, quando uma enfermeira da instituição comunicou o desaparecimento internamente. O boletim de ocorrência descreve Lucas como um homem pardo, de cabelos pretos e curtos.

A motivação da internação e o histórico clínico do paciente não foram divulgados e também não constam no registro policial.

Familiares pedem ajuda para localizar o jovem. Informações sobre o paradeiro de Lucas podem ser repassadas pelos telefones (13) 97426-6758, (13) 98190-3013 ou diretamente à Polícia Militar, pelo 190.

Em nota, o Hospital Allan Kardec informou que adotou imediatamente todos os protocolos internos previstos para situações dessa natureza, além de comunicar as autoridades policiais e colaborar com as buscas.

“O Hospital Allan Kardec reforça que segue à disposição das autoridades competentes e dos familiares, acompanhando o caso com atenção e responsabilidade”, informou a instituição.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários