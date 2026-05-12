Um paciente internado no Hospital Allan Kardec, em Franca, fugiu da unidade na manhã desta terça-feira, 12, após pular o muro do setor masculino e permanece desaparecido.

Lucas Henrique dos Anjos de Souza, de 27 anos, natural de Ipuã, usava calça e blusa de abrigo cinza, além de chinelo marrom, no momento da fuga. Até o registro da segunda edição do boletim de ocorrência, às 17h31, ele ainda não havia sido localizado.

A evasão foi percebida por volta das 10h, quando uma enfermeira da instituição comunicou o desaparecimento internamente. O boletim de ocorrência descreve Lucas como um homem pardo, de cabelos pretos e curtos.