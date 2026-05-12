O Sesi Franca não poderá contar com o ala/armador Georginho na partida decisiva contra o Mogi nesta quarta-feira, 13, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca. O jogador será poupado devido a uma lesão na coxa.

Georginho é um dos destaques da equipe na atual edição do NBB e vinha sendo peça importante na série das quartas de final. No primeiro confronto contra o Mogi, foi o cestinha do Franca ao marcar 35 pontos. Nos jogos seguintes, anotou 8 e 12 pontos, respectivamente.

Franca pode garantir vaga

As equipes disputam o jogo 4 da série melhor de cinco das quartas de final. O time comandado por Helinho Garcia lidera o confronto por 2 a 1 e pode garantir a classificação para as semifinais com uma vitória diante da torcida.