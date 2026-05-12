Um influenciador digital e dois funileiros foram presos nesta terça-feira, 12, durante uma operação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) que apura o desmanche e a receptação de peças de uma BMW roubada em Franca no mês passado.

Segundo a Polícia Civil, os mandados de busca tinham relação com o roubo de uma BMW 320i branca levado no Residencial Dourados, na zona sul da cidade.

O crime aconteceu quando a vítima manobrava o veículo na garagem de casa e foi surpreendida por criminosos que saíram de uma área de mata. Durante a ação, a filha da vítima, que estava dentro do carro, foi retirada do automóvel.