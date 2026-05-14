Uma menina de 7 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na tarde desta quinta-feira, 14, na rua Cesário João Careta, no prolongamento do Jardim Ângela Rosa, na região Sul de Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra a criança sendo arremessada por vários metros após o impacto.

A menina havia saído para comprar salgadinho e corria pela calçada momentos antes do acidente. Ao tentar atravessar a rua, ela não percebeu o veículo que seguia pela via.

A motorista, uma idosa que dirigia um Honda HR-V, não conseguiu frear nem desviar a tempo e acabou atingindo a criança.

Impacto foi registrado por câmera