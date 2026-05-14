Uma menina de 7 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na tarde desta quinta-feira, 14, na rua Cesário João Careta, no prolongamento do Jardim Ângela Rosa, na região Sul de Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra a criança sendo arremessada por vários metros após o impacto.
A menina havia saído para comprar salgadinho e corria pela calçada momentos antes do acidente. Ao tentar atravessar a rua, ela não percebeu o veículo que seguia pela via.
A motorista, uma idosa que dirigia um Honda HR-V, não conseguiu frear nem desviar a tempo e acabou atingindo a criança.
Impacto foi registrado por câmera
As imagens mostram o momento em que a menina atravessa a rua correndo e é atingida pelo veículo. Com a força da batida, ela foi lançada por alguns metros.
Apesar do impacto e do susto, a vítima sofreu apenas escoriações pelo corpo e teve ferimentos leves.
Atendimento e ocorrência
A criança foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa de Franca.
A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas.
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