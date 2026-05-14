Um homem de 37 anos passou a ser investigado por suspeita de lavagem de dinheiro e financiamento ao tráfico de drogas após uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), realizada nesta quinta-feira, 14, no Jardim Zelinda, em Franca. Durante a ação, os policiais apreenderam R$ 10.650 em dinheiro, uma balança de precisão e dois celulares.
A investigação da Polícia Civil teve início após uma denúncia anônima informar que imóveis localizados na rua Felício Guilherme estariam sendo utilizados para armazenamento e comercialização de drogas.
Após o monitoramento do endereço e a identificação do suspeito, a Dise obteve na Justiça um mandado de busca e apreensão e realizou diligências no imóvel indicado.
Material apreendido
Segundo a polícia, o investigado foi encontrado dentro da residência durante o cumprimento do mandado. No local, foram apreendidos R$ 10.650 em dinheiro, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares da marca Samsung, nas cores branca e vermelha, ambos com as telas danificadas.
As denúncias também apontavam a existência de uma BMW supostamente ligada ao suspeito. No entanto, ele negou ser proprietário do veículo.
De acordo com a Polícia Civil, como o automóvel não apresentava irregularidades administrativas nem sinais de adulteração, o carro não foi apreendido.
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