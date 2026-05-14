Motoristas e pedestres que circulam pelo Jardim Cambuí, na região Norte de Franca, devem ficar atentos a uma alteração no trânsito a partir desta sexta-feira, 15. Um trecho da rua Januário Martins Franco passará a operar em sentido único de circulação entre as ruas Ramon Antolin Hernandes e Maria José de Paula Souza.
A mudança foi oficializada pela Secretaria de Segurança em edital publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 14.
A alteração vale apenas para o segmento informado. Segundo a Prefeitura, o restante da malha viária do bairro permanece sem mudanças.
Reorganização do fluxo
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, a medida tem como objetivo reorganizar o fluxo de veículos em vias que apresentam dificuldades de circulação na Região Norte da cidade.
O secretário de Segurança, Major Osvaldo de Oliveira Júnior, afirmou que a mudança atende pedidos da população local. “Os ajustes visam atender às necessidades de maior segurança das pessoas e a fluidez de tráfego”, declarou.
A conversão para mão única é uma das medidas adotadas para reduzir conflitos entre veículos em ruas estreitas ou com grande circulação de pedestres.
Expectativa de melhora no trânsito
A expectativa da Secretaria de Segurança é que os efeitos da mudança sejam percebidos já nos primeiros dias de funcionamento do novo sistema viário.
Segundo a pasta, a alteração deve contribuir para reduzir conflitos no tráfego local e oferecer mais conforto e segurança para pedestres que circulam pela região.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.