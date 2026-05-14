14 de maio de 2026
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ATENÇÃO!

Rua do Jardim Cambuí terá trânsito alterado a partir desta sexta

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Trecho da rua Januário Martins Franco que passará por mudança
Trecho da rua Januário Martins Franco que passará por mudança

Motoristas e pedestres que circulam pelo Jardim Cambuí, na região Norte de Franca, devem ficar atentos a uma alteração no trânsito a partir desta sexta-feira, 15. Um trecho da rua Januário Martins Franco passará a operar em sentido único de circulação entre as ruas Ramon Antolin Hernandes e Maria José de Paula Souza.

A mudança foi oficializada pela Secretaria de Segurança em edital publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 14.

A alteração vale apenas para o segmento informado. Segundo a Prefeitura, o restante da malha viária do bairro permanece sem mudanças.

Reorganização do fluxo

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, a medida tem como objetivo reorganizar o fluxo de veículos em vias que apresentam dificuldades de circulação na Região Norte da cidade.

O secretário de Segurança, Major Osvaldo de Oliveira Júnior, afirmou que a mudança atende pedidos da população local. “Os ajustes visam atender às necessidades de maior segurança das pessoas e a fluidez de tráfego”, declarou.

A conversão para mão única é uma das medidas adotadas para reduzir conflitos entre veículos em ruas estreitas ou com grande circulação de pedestres.

Expectativa de melhora no trânsito

A expectativa da Secretaria de Segurança é que os efeitos da mudança sejam percebidos já nos primeiros dias de funcionamento do novo sistema viário.

Segundo a pasta, a alteração deve contribuir para reduzir conflitos no tráfego local e oferecer mais conforto e segurança para pedestres que circulam pela região.

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