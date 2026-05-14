Motoristas e pedestres que circulam pelo Jardim Cambuí, na região Norte de Franca, devem ficar atentos a uma alteração no trânsito a partir desta sexta-feira, 15. Um trecho da rua Januário Martins Franco passará a operar em sentido único de circulação entre as ruas Ramon Antolin Hernandes e Maria José de Paula Souza.

A mudança foi oficializada pela Secretaria de Segurança em edital publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 14.

A alteração vale apenas para o segmento informado. Segundo a Prefeitura, o restante da malha viária do bairro permanece sem mudanças.

Reorganização do fluxo